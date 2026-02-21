ชวนชิม "ข้าวหลามกะลามะพร้าว" เมนูพื้นบ้านดัดแปลงสุดสร้างสรรค์ จ.สระแก้ว

สระแก้ว- ชวนชิม "ข้าวหลามกะลามะพร้าว" เมนูพื้นบ้านดัดแปลงสุดสร้างสรรค์ "ร้านกอตอ ข้าวหลามกะลามะพร้าว" จ.สระแก้ว เปิดขายแค่สัปดาห์เดียวกระแสตอบรับแรงเกินคาด ดันยอดผลิตทะลุกว่า 400ลูกต่อวัน
วันนี้ ( 21 ก พ.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง "ร้านกอตอ ข้าวหลามกะลามะพร้าว" ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสุวรรณศร (ขาออก) ต.ศาลาลำด่วน อ.เมืองสระแก้ว หลังพบว่าร้านแห่งนี้กำลังกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ในพื้นที่ของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานขนมหวาน โดยเฉพาะข้าวหลามพื้นบ้าน ซึ่งร้านแห่งนี้ได้นำมาดัดแปลงแบบสร้างสรรค์จนกลายเป็นอีกหนึ่งของดีประจำจังหวัด
โดย น.ส.สุภาภรณ์ บุญสังข์ หรือ “น้องก้อย” อายุ 31 ปี เจ้าของร้านบอกว่าเดิมทีเดียวตนเองมีอาชีพทำ ข้าวหลามแบบดั้งเดิม ที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่ส่งขายให้กับลูกค้าโดยไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง แต่ในช่วงหลังประสบปัญหาเรื่องไม้ไผ่หายากและมีราคาแพง จนกระทบต่อต้นทุนการผลิต จนต้องเริ่มมองหาทางเลือกใหม่
และเกิดแนวคิดในการนำ กะลามะพร้าวน้ำหอม มาใช้แทนกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาวัตถุดิบหายากและมีราคาแพงได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มความแปลกใหม่และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่ผลิตขายได้อีกด้วย
ส่วนขั้นตอนการทำ เริ่มตั้งแต่การขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา เพื่อใช้เป็นภาชนะ จากนั้นจึงนำข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาว ที่ล้างทำความสะอาดแล้วไปนึ่งจนสุกหอม ก่อนนำมาบดขยี้คลุกเคล้ากับมะพร้าวขูดให้เข้ากันจนได้ความมันยัดใส่ในกะลามะพร้าว และนำกะทิที่ปรุงด้วยน้ำตาลและเกลือในอัตราส่วนเฉพาะสูตรใส่ลงในกะลามะพร้าว
ขั้นตอนต่อมาคือการห่อก้นกะลาด้วยฟอยล์และนำเข้าเตาถ่าน เผาประมาณ 15–30 นาที ใช้ไฟแรงและอ่อนตามระยะเวลาที่กำหนด ผลลัพธ์ที่ได้คือ ข้าวหลามที่มีกลิ่นหอมจากเตาถ่านผสมผสานกับความหอมมันของมะพร้าวที่ลงตัว ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จากข้าวหลามทั่วไป
เมื่อ ข้าวหลามสุก ยังจะนำมาตกแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งหลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ฝอยทอง มันเชื่อม ลูกตาล ลูกชิด ถั่วดำ เผือก มะพร้าวอ่อน และฟักทองเชื่อม ที่ช่วยเพิ่มสีสันความสวยงาม และรสชาติให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่เจ้าของร้านกำลังเร่งมือทำข้าวหลามสูตรเฉพาะของตัวเอง ก็มีบรรดาลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุน “ข้าวหลามกะลามะพร้าว” ร้าน กอตอ ข้าวหลามกะลามะพร้าว ตลอดทั้งวัน
น้องก้อย บอกว่าแม้จะเพิ่งเปิดขายหน้าร้านได้เพียงแค่สัปดาห์เดียว แต่กระแสตอบรับกลับแรงเกินคาด เห็นได้จากในช่วงเริ่มต้นของการเปิดร้านที่เคยมีออเดอร์ประมาณวันละ 150 ลูก แต่ปัจจุบันต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าวันละ 400 ลูกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย
ขณะที่ลูกค้าบางรายที่ไม่ได้สั่งจองล่วงหน้าก็ต้องผิดหวังกลับบ้านไป
"สูตรข้าวหลามกะลามะพร้าว เป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขนมพื้นบ้าน โดยตั้งราคาขายอยู่ที่ลูกละ 40 บาท และลูกค้าสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ถึง 3 อย่างแล้วแต่ชอบ ส่วนรสชาติจะได้ทั้งความมันจากมะพร้าว ความหอมจากการย่างเตาถ่าน และความหวานพอดีจากท็อปปิ้ง ทำให้ถูกใจลูกค้าทุกเพศทุกวัย"
และยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาพัฒนา ต่อยอด จนกลายเป็นเมนูสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้" ร้านกอตอ ข้าวหลามกะลามะพร้าว" เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ผู้ที่สนใจสามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ คุณก้อย โทรศัพท์ 062-236-5074