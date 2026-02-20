แม่ร่ำไห้วอนช่วยล่ารถกระบะตู้ทึบชนลูกชายสาหัสแล้วหนี แพทย์ชี้เสี่ยงตัดขา หากอาการทรุด

อยุธยา – หัวอกแม่หอบหลักฐานกล้องวงจรปิดร้องสื่อ ตามหารถกระบะตู้ทึบชนลูกชายวัย 25 ปี ขณะขี่ จยย.กลับบ้านก่อนหลบหนี ส่งผลบาดเจ็บสาหัส ผ่าตัดแล้ว 1 ครั้ง แพทย์เผยหากอาการไม่ดีอาจต้องตัดขา วอนคู่กรณีออกมารับผิดชอบ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้( 20 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวพบ นางมณีรัตน์ เจริญคง อายุ 42 ปี ชาว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มาร้องขอความเป็นธรรม พร้อมหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งบันทึกภาพนาทีรถกระบะตู้ทึบสีขาวขับมาด้วยความเร็ว พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ เกรียงไกร สำเรียงแจ่ม อายุ 25 ปี ลูกชาย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเวลาประมาณ 04.40 น. วันที่ 19 ก.พ. บนถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ หน้าวัด วัดทองจันทร์ หมู่ 3 ต.พยอม อ.วังน้อย
ผู้เป็นแม่เล่าว่า หลังเกิดเหตุมีพ่อค้าไก่ย่างที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเห็นเหตุการณ์ และช่วยประสานอาสาสมัครค้นหากล้องวงจรปิด จนพบภาพรถต้องสงสัยลักษณะคล้ายรถส่งน้ำแข็งสีขาว ส่วนตนทำงานอยู่ จ.ระยอง เมื่อทราบข่าวจึงรีบเดินทางมาหาลูก ซึ่งถูกนำส่งรักษาที่ โรงพยาบาลราชธานี
แพทย์ระบุอาการผู้บาดเจ็บสาหัส ต้องผ่าตัด 2–3 ครั้ง ขณะนี้ผ่าตัดแล้ว 1 ครั้ง เนื่องจากมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ขาขวา หากอาการไม่ดีอาจต้องตัดขา นอกจากนี้ยังมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย โดยโชคดีที่สวมหมวกกันน็อกจึงไม่เสียชีวิต
นางมณีรัตน์ กล่าวด้วยน้ำตาว่า รถคู่กรณีชนแล้วขับหนีไปทันที ไม่ลงมาดูอาการผู้บาดเจ็บ พยานระบุว่าถนนช่วงดังกล่าวเป็นทางสวนเลน และบริเวณเกิดเหตุค่อนข้างมืด คาดว่ารถกระบะอาจเสียหลักหรือแฉลบเข้าฝั่งลูกชาย อีกทั้งใช้ความเร็วสูง
“อยากให้เขาออกมารับผิดชอบ ถ้าเขาลงมาดูสักนิดก็ยังพอเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่นี่ชนแล้วหนี ถ้าลูกต้องตัดขา อนาคตก็พังหมด แม่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด” ผู้เป็นแม่กล่าว
ทั้งนี้ ครอบครัววอนผู้ที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น.