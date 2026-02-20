จราจรกาญจน์ตั้งด่านรวบ 3 ผู้ต้องหา พร้อมยาบ้า เฮโรอีน ปืนเถื่อน พบ 1 รายมีหมายจับคดีบัญชีม้า

กาญจนบุรี - ตำรวจตั้งจุดตรวจสามแยกแม่กลอง เจอรถเก๋งต้องสงสัย ตรวจค้นพบยาเสพติด อาวุธปืน และผู้ต้องหาฉี่ม่วง 3 คน ขณะอีก 1 คนไม่เกี่ยวข้องถูกปล่อยตัว และพบ 1 รายมีหมายจับคดีบัญชีม้า
วันนี้( 20 ก.พ.) ที่จุดตรวจสามแยกแม่กลอง บนทางหลวงหมายเลข 3209 (กาญจนบุรี–ด่านมะขามเตี้ย) หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ รอง ผกก.จราจร พ.ต.ต.เมธี บัวซ้อน สว.จราจร และ ร.ต.อ.ทศพล มีทรัพย์มาก รอง สว.จร.ฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร และป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส สีดำ ขับผ่านมา จึงเรียกตรวจเอกสาร พบว่ารถไม่มีทะเบียน จึงเชิญผู้โดยสารทั้ง 4 คนลงมาตรวจสอบเพิ่มเติม ได้แก่ นายนิติภูมิ คนขับ อายุ 21 ปี ชาวระยอง นายพิศาล อายุ 47 ปี ชาวนครศรีธรรมราช นายริว อายุ 25 ปี ชาวกาญจนบุรี และ นายนิวัฒน์ อายุ 34 ปี ชาวกาญจนบุรี
จากการตรวจค้น พบยาบ้า 7 เม็ด และเฮโรอีนหนัก 0.37 กรัม ซุกซ่อนในตัวชายวัย 25 ปี และพบอาวุธปืนเถื่อนขนาด 9 มม. พร้อมกระสุน 4 นัด อยู่ในกระเป๋าสะพายของชายวัย 47 ปี เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมด พร้อมนำตัวผู้ต้องหาสอบสวนต่อที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี
ผลตรวจสารเสพติดพบว่า นายนิติภูมิ คนขับ นายพิศาล นายริว มีสารเสพติดในร่างกาย ส่วนนายนิวัฒน์ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่พบสารเสพติด เจ้าหน้าที่จึงบันทึกข้อมูลไว้ก่อนปล่อยตัว เนื่องจากเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบประวัติ พบว่านายพิศาล ซึ่งพกอาวุธปืน มีหมายจับศาลจังหวัดสระบุรี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือคดีบัญชีม้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานเจ้าของคดีเพื่ออายัดตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป