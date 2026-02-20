หนึ่งเดียวในอีสาน!รพ.มะเร็งอุบลฯ ปลูกถ่ายไขกระดูกสำเร็จรายแรกในภูมิภาค

อุบลราชธานี-ทำสำเร็จแล้วโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปลูกถ่ายไขกระดูกสำเร็จรายแรกของโรงพยาบาลมะเร็งในภูมิภาค อนาคตจะขยายไปทุกภูมิภาค เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จัดแถลงข่าว ความสำเร็จการปลูกไขกระดูกรายแรกของโรงพยาบาลมะเร็งในภูมิภาค โดยมีนายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมด้วยนายแพทย์สิทธิชัย อาชายินดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงปวีณรัตน์ ลิมปวิทยากุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ (แพทย์เจ้าของไข้) และนายแพทย์ณรงค์ชัย ผู้เจริญวิบูลย์ อายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา และมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้
นายแพทย์ สกานต์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการขยายงานบริการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) เพื่อยกระดับศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อนและต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางขั้นสูง
การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นแนวทางการรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำของโรค และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบบริการดังกล่าวยังช่วยลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลส่วนกลาง และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน
ที่สำคัญลดความแออัดของโรงพยาบาลส่วนกลาง และสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “Cancer Anywhere มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม” อันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งอนาคตจะมีการขยายเทคโนโลยีการปลูกถ่ายไขกระดูกไปทุกภาคของประเทศ