“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จัด Business Fair 2569 ปั้นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Business Fair) ประจำปี 2569 เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพด้านวิชาการและธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Creative for Sustainability”ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ ยาวระ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Business Fair) ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Creative for Sustainability” ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
มีอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทยา กมพลานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ชินพลอย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด ฝึกการวางแผนทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในทุกสาขาที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการทำงาน เป็นทุนมนุษย์สำคัญต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดงานในปีนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาชีพบัญชี การแข่งขัน E-sport เกม ROV การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตลอดจนการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงจากนักศึกษาที่สร้างสีสันและความบันเทิงตลอดทั้งสองวัน และผลการประกวดวิดีโอสั้นคลิปยาวไม่เกิน 2 นาที รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของ น.ส.ปภัชญา โพธิ์สุดตา และเพื่อน รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล และยังมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลชมเชย ในการประกวดในครั้งนี้ยังได้รับโล่สนับสนุน จากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วย ในประเภทต่างๆ
โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหารและผู้แทนเครือข่ายสถาบันการศึกษา เยี่ยมชมร้านค้าและนิทรรศการภายในงาน เพื่อให้กำลังใจนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดวางแผนและพัฒนาธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป