ลูกเลี้ยงโหด!ซดเหล้าย้อมใจก่อนลอบฟันพ่อเลี้ยงดับสยองคาสวนยาง

สกลนคร-ลูกเลี้ยงโหด ดื่มเหล้าย้อมใจ ดักฟันพ่อเลี้ยงดับสยองคาป่าสวนยาง แม่แท้ๆ เข้าห้ามถูกฟันแขนหวิดขาด เผยปมเหตุน่าจะเป็นเพราะความแค้นสะสม ทั้งคู่ขัดแย้งมีปากเสียงกันบ่อย แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนขึ้นโรงขึ้นศาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.คืนที่ผ่านมา( 19 ก.พ.) เกิดเหตุสลดในครอบครัวขึ้นที่บริเวณป่าสวนยาง หลังบ้านเลขที่ 216 หมู่ 5 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยลูกเลี้ยงก่อเหตุใช้มีดอีโต้กระหน่ำฟันพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตคาที่ และฟันแม่แท้ๆ ของตนเองที่พยายามเข้าไปห้ามปราม จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายเขียน อุดมลาภ อายุ 65 ปี สภาพศพถูกฟันที่บริเวณศีรษะและลำตัวหลายครั้ง ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือ นางบัวไล สารพัฒน์ อายุ 63 ปี ถูกมีดฟันเข้าที่แขนขวาจนเกือบขาด อาการสาหัส พลเมืองดีได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนฆาตกร คือ นายมะนู พาทำ อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย หลังก่อเหตุได้เดินหลบหนีกลับไปที่บ้านพักของตนเองในละแวกใกล้เคียง แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สว่างแดนดิน นำโดย พ.ต.อ.ชัชวาลย์ ดวงแก้ว ผกก.สภ.สว่างแดนดิน พร้อมด้วยนายอำเภอสว่างแดนดิน นำกำลังติดตามจับกุมตัวไว้ได้ทันควัน พร้อมยึดของกลางเป็นมีดอีโต้ที่ใช้ก่อเหตุ รวมถึงอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์อีก 1 กระบอกที่พบในห้องนอน
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่ามูลเหตุจูงใจมาจากความขัดแย้งเรื้อรังระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง ซึ่งมักมีปากเสียงและเคยลงไม้ลงมือกันมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกัน จนเกิดความแค้นสะสม ก่อนเกิดเหตุ นายมะนู (ผู้ต้องหา) ได้ไปดื่มสุราย้อมใจ ก่อนจะมารอดักทำร้ายผู้ตายขณะกำลังรับจ้างกรีดยาง โดยไม่ทันให้ตั้งตัว
.
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาหนัก ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป