รวบแก๊งเขมรแสบตระเวนลัก จยย.ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ยึดของกลาง 13 คันซุกในบ้านเช่าเร่งขยายผลล่าเครือข่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- ตร.ปลวกแดง บุกทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์​ข้ามชาติ รวบ 2 ผู้ต้องหาชาวกัมพูชา พร้อมของกลาง 13 คัน พบพฤติการณ์ตระเวนก่อเหตุช่วงชาวบ้านหลับ เลือกเหยื่อทั้งในบ้านพัก หอพักและหน้าร้านสะดวกซื้อ เตรียมขยายผลลากคอผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดี

เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (20 ก.พ.)​ พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.ปลวกแดง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุชาติ ดุสดี รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ท.นิยม เชื้อผะกา สว.สส. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ปลวกแดง เข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 รายซึ่งเป็นชาวกัมพูชา​ประกอบด้วย นายไท และนายภู มาช พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์​ยี่ห้อและรุ่นต่าง ๆ รวม 13 คัน ที่ซุกซ่อนภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีประชาชนเข้าแจ้งความเรื่องรถจักรยานยนต์​สูญหายในช่วงเวลา 23.00–04.00 น.จำนวนหลายคัน และยังพบว่าคนร้ายจะเลือกเป้าหมายที่จอดไว้หน้าบ้าน หอพักคนงาน และลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อ โดยใช้วิธีเดินสำรวจหาเป้าหมายที่ไม่ได้ล็อกคอ หรือใช้เครื่องมือดัดแงะกุญแจ ก่อนเข็นหลบมุมอับสายตาแล้วสตาร์ตหลบหนีอย่างรวดเร็ว บางคันถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียน เปลี่ยนชุดสี และเตรียมส่งขายต่อในราคาถูกให้เครือข่าย

โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีและจุดรับของ จนพบความเชื่อมโยงไปยังบ้านเช่าดังกล่าว เมื่อเข้าตรวจค้น พบรถจักรยานยนต์จำนวนมากจอดเรียงอยุ่ภายในบ้าน และหลายคันตรงกับข้อมูลรถที่มีการแจ้งหายไว้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานเจ้าของรถ เพื่อตรวจพิสูจน์หมายเลขเครื่อง–หมายเลขตัวถังอย่างละเอียด


จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง โดยแบ่งหน้าที่กันชัดเจน คนหนึ่งทำหน้าที่สำรวจและเลือกเป้าหมาย อีกคนลงมือดัดแงะและขับขี่หลบหนี ก่อนนำมาพักไว้รอส่งต่อให้เครือข่าย
 
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ร่วมกันรับของโจรและข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออยู่เกินกำหนดอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลวกแดง  ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งผู้สั่งการ ผู้รับซื้อ และเส้นทางลำเลียง

ทั้งนี้ หากประชาชนรายใดสงสัยว่ารถจักรยานยนต์ของตนเป็นหนึ่งในของกลาง สามารถนำเอกสารประจำรถเข้าตรวจสอบได้ที่ สภ.ปลวกแดง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและขอรับรถคืนต่อไป พร้อมฝากเตือนประชาชนให้ล็อกคอ–ล็อกล้อ และจอดในที่มีแสงสว่างหรือมีกล้องวงจรปิด เพื่อลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อ.






