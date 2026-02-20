ที่ดินวัดพันปีเมืองสองแควยังวุ่น!เรื่องฟ้องปรปักษ์ยังคา-วัดขอเทศบาลฯตัดทอนต้นไม้ โดนแจ้ง จนท.จับซ้ำ

พิษณุโลก - จนท.ป่าไม้ ชงเรื่องส่งเจ้าพนักงานที่ดิน ชี้ขาด “ที่ดินวัดพันปี” เป็นที่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ป่า 2484 กันแน่..หลังประธานชุมชนฯ แจ้งจับคนของรัฐตัดไม้สัก-ไม้สะเดา-อินทะนิล-ตะเคียน ขนขึ้นรถราชการเสร็จสรรพ ทั้งที่เป็นที่ไม่มีโฉนด-กำลังฟ้องร้องครอบครองปรปักษ์-ชุมชนปลูกป่ามานาน
วันนี้ (20 ก.พ.69) นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.10 ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (น้ำดำ) ทำหนังสือถึง ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กรมที่ดิน ขอความให้ตรวจสอบ ชี้ชัดสถานะที่ดินประมาณ 6 งานเศษ พิกัด โซน ๔๗ Q คือ ๖๓๑๒๖๖๔๑ E ๑๙๔๔๗๙๗๕๒ ชุมชนพันปี ริมถนนพุทธบูชา ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
เนื่องจาก นายคณาทิพย์ นาทิพย์ (อดีต สท.แดง) ประธานชุมชนพันปี แจ้งไปยัง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกว่า มีการตัดไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่วัดพันปี โดยเลขที่ 1074/1 ถนนพุทธบูชา อ.เมือง เมื่อเวลา 16.00 น. วานนี้(19 ก.พ.69) จึงนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกร่วมตรวจสอบพื้นที่ประมาณ 2 งานเศษ
ซึ่งพบกลุ่มคน 7 คนกำลังร่วมกันตัดทอนไม้ ในเขต”วัดพันปี” สอบถามภายหลัง 1. นายช. 2. นายธี 3. นาย ส 4. นายด 5. นายธี 6. นายส 7. นายวิ ได้ให้ถ้อยคำว่า ได้รับคำสั่งการจากนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เข้ามาตัดริดทอนต้นไม้ ในวัดพันปี เนื่องจากพระมหาเอกชัย เจ้าอาวาสวัดพันปี ขอให้มาช่วยเหลือในการริดทอนต้นไม้ หวั่นจะเป็นอันตรายหากโค่นล้ม
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบต้นไม้ที่ถูกตัดริดทอน เป็นสะเดา ไม้อินทะนิล ไม้ตะเคียน ไม้โพธิ์ โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์และพบรถยนต์ 6 ล้อ 2 คันเป็นรถยนต์ของทางราชการอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อทั้ง 7 ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ บันทึกชื่อและเซ็นชื่อในบันทึกตรวจสอบ ซึ่งก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ชี้แจงว่า ไม่ใช่บันทึกจับกุม แต่สุดท้ายคนงานตัดไม้ก็ไม่ยอมเซ็นชื่อ ขณะที่ผู้ร้อง(สท.แดง)ก็ยืนยันว่า คนที่ตัดไม้นั้นกระทำความผิดแล้ว เพราะตัดไม้บนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีโฉนด เป็นที่ดินของวัดที่มีความขัดแย้ง มีการฟ้องร้องครอบครองโดยปรปักษ์ในปัจจุบัน และยังเป็นป่าชุมชุนที่ชาวบ้านปลูกต้นไม้มานาน
ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันทำบันทึกการตรวจสอบ โดยมีเจ้าอาวาสวัดพันปีและผู้ร้องได้เซ็นลงนามบันทึกตรวจสอบ เพื่อนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปสำนักที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ให้ชี้ชัดว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 2 งานเศษ เป็นที่ดินประเภทใด เพื่อนำมาสู่การใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการพิจารณาตัดไม้ที่วัดพันปีครั้งนี้