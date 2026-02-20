ศูนย์ข่าวศรีราชา- โรงพยาบาลชลบุรีเปิดตัว “หมอพร้อม SUPER APP” ดันนโยบาย “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ” ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบ
วันนี้(20 ก.พ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของ อสม. เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” ด้วย หมอพร้อม SUPER APP เขตสุขภาพที่ 6 ที่ห้องประชุมจิตตรี แน่นหนา อาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และ อสม. เข้าร่วม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัย เข้าถึงง่ายและเท่าเทียม โดยมุ่งลดขั้นตอน ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ “หมอพร้อม” ซึ่งเคยเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงวิกฤตโควิด-19 และมีประชาชนใช้งานกว่า 30 ล้านคน ได้รับการพัฒนาเป็น “Digital Health Platform” หรือ “หมอพร้อม SUPER APP” อย่างครบวงจร เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพยุคใหม่
สำหรับการพัฒนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้านคือ 1. Connectivity เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลตนเอง ตรวจสอบประวัติการรักษา การแพ้ยา และผลแล็บได้ทุกที่ทุกเวลา
2. Accessibility เพิ่มความสะดวก ลดความแออัด ด้วยระบบจองคิวออนไลน์ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล และ Telemedicine
และ 3. Health Literacy เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปลอดภัย
โดยหมอพร้อม SUPER APP รวบรวมถึง 12 ฟีเจอร์สำคัญ อาทิ ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล การชำระเงินออนไลน์ การตรวจสอบสิทธิการรักษา และระบบเคลมประกันสุขภาพ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงสุด เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่า จ.ชลบุรี มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุข และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเขตสุขภาพที่ 6 ในการเข้าสู่ยุคบริการสาธารณสุขดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างระบบสุขภาพที่ “หมอมีความสุข ประชาชนมีสุขภาพดี” อย่างยั่งยืนต่อไป