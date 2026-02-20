Thailand RISE Fund Forum ครั้งที่ 1 จุดพลังนักวิจัยอีสาน “RISE UP THAILAND” ปลุกบทบาทใหม่กองทุน ววน.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ประเดิมเวทีแรกที่ ม.ขอนแก่น กองทุน ววน.เปิดโฉม Thailand RISE Fund จากแหล่งทุนวิจัย สู่ศูนย์กลางขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เชื่อมงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้( 20 ก.พ.) ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น มีการจัดงาน Thailand RISE Fund Forum: RISE UP THAILAND – ปลุกพลังวิจัย ให้ไทยอัพ ครั้งที่ 1 เพื่อสื่อสารแบรนด์และบทบาทใหม่ของกองทุน ววน. สู่ภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
การจัดเวทีครั้งนี้สะท้อนการเดินหน้าของ Thailand RISE Fund ในการยกระดับบทบาทจาก “แหล่งทุนวิจัย” ไปสู่ “ศูนย์กลางการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ภายใต้แบรนด์ดีเอ็นเอ RISE — Research, Innovation, Science และ Ecosystem โดยมุ่งเชื่อมโยงตั้งแต่งานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์และผลลัพธ์เชิงสังคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การสื่อสาร กองทุน ววน. และศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมทั้งประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สื่อสารกองทุน ววน. กล่าวถึงความสำคัญของการลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ว่า เป็นการสะท้อนแนวคิดสำคัญของ Thailand RISE Fund ที่ต้องการให้กองทุนเข้าถึงนักวิจัยในทุกภูมิภาค และร่วมสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงโจทย์พื้นที่กับศักยภาพงานวิจัย เพื่อให้เกิด Impact ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การบรรยาย Keynote เรื่องโฉมใหม่ของ Thailand RISE Fund, Special Talk เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือกับกองทุน ววน. และ Panel Discussion ในหัวข้อเทคนิคการทำวิจัยให้เกิด Impact และเข้าถึงทุน โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคได้เข้าใจแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นพื้นที่สำคัญในด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงทุนวิจัยกับโจทย์พื้นที่อย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม
การจัดกิจกรรม Thailand RISE Fund Forum ครั้งที่ 1 จึงสะท้อนบทบาทใหม่ของ Thailand RISE Fund ในฐานะ Catalyst Fund ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางทุนวิจัยและนวัตกรรมของชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ–สังคมไทยด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” อย่างเป็นรูปธรรม