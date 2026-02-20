ระดมทีมชุดสืบเมืองอุบลฯลงพื้นที่ล่าโจรวิ่งราวแหวนทองคำ 1 บาท

อุบลราชธานี-ระดมชุดสืบเมืองอุบล ไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุวิ่งราวแหวนทองคำหนัก 1 บาท โดยเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามร้านที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านทองที่เกิดเหตุและตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปตามถนนชยางกรู
จากกรณีคนร้ายเป็นชายรูปร่างอ้วนสูง สวมเสื้อลายสก็อด สวมกางเกงชายาวสีดำ สวมแมสปิดบังใบหน้า ทำทีเข้ามาซื้อแหวนทองหนัก 1 บาท มูลค่า 74,500 บาท พร้อมขอลองใส่ก่อนวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้านทองในตลาดนิกรธานี อ.เมืองอุบลราชธานี หนีลอยนวลเมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 ก.พ.นั้น
ความคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้ พ.ต.ท.บวรศักดิ์ คำรังษี รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.กิติพงษ์ สาลีวรรณ สว.สืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ร่วมกันประชุมชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี กว่า 30 นาย ก่อนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุวิ่งราวทอง
โดยเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามร้านที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านทองที่เกิดเหตุและตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปตามถนนชยางกรู