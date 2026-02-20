(คลิป)คนร้ายทำทีขอซื้อแหวนทองคำหนัก 1 บาทก่อนชิงหนีลอยนวล

อุบลราชธานี-คนร้ายเป็นชายรูปร่างอ้วนสูง สวมเสื้อลายสก็อด สวมกางเกงชายาวสีดำ สวมแมสก์ปิดบังใบหน้า ทำทีเข้ามาซื้อแหวนทองหนัก 1 บาท มูลค่า 74,500 บาท พร้อมขอลองใส่ก่อนวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้านหนีลอยนวล
เมื่อเวลา 18.58 น. วันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา พ.ต.ต.วิชญ์ธนิน ทองปัญญา สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุวิ่งราวทรัพย์ทองคำ ที่ห้างทองสุรัตน์เยาวราชโกลด์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนเดินทางออกไปตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง รองผู้กำกับการสืบสวน พ.ต.ท.ไพศาล ศุภโกศล รอง ผกก.ปราบปราม และชุดสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี
ไปถึงพบ น.ส.ภัทรษิณี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านห้างทองสุรัตน์ยาวราชโกลด์ ยืนรอให้การว่า ขณะที่กำลังขายทองอยู่หน้าร้าน ได้มีชายรูปร่างอ้วนสูง สวมเสื้อลายสก็อด สวมกางเกงชายาวสีดำ สวมหน้ากากอนามัยสีขาว เข้ามาทำทีซื้อแหวนทองคำและขอลองสวมแหวนน้ำหนัก 1 บาท มูลค่าประมาณ 74,500 บาท และได้อาศัยจังหวะ น.ส.ภัทรษิณี เผลอได้วิ่งหลบหนีออกไปจากร้านไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้าน ซึ่ง น.ส.ภัทรษิณี ได้แต่ยืนงงด้วยความตกใจ เมื่อได้สติจึงวิ่งติดตามคนร้ายไป แต่ไม่ทันคนร้ายหนีไปแล้ว
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบภาพจากล้องวงจรปิดหน้าร้าน พบว่าคนร้ายได้ขี่รถ จยย.ฮอนด้าเวฟ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน มาจอดที่ด้านหน้าร้าน แล้วทำทีเดินเข้าไปขอซื้อแหวนทองในห้างขายทอง ก่อนอาศัยจังหวะเจ้าของร้านเผลอ ได้วิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ พร้อมแหวนทองคำน้ำหนัก 1 บาทที่ขอลองสวมใส่ เจ้าหน้าที่วิทยุสกัดจับ แต่ยังไร้วี่แวว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ไล่กล้อง เพื่อหาเบาะแสตัวคนร้ายก่อนจับตัวมาดำเนินคดีต่อไป