คึกคักตระการตา!คนนับหมื่นแห่ชมขบวนแห่ชิวซามังกรทองพ่นไฟฉลอง 110 ปีตรุษจีนปากน้ำโพ

นครสวรรค์ – ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน-นักท่องเที่ยวต่างถิ่น ฝรั่งต่างชาติ นับหมื่นๆคน..แห่ชมขบวนแห่วันชิวซามังกรพ่นไฟ-พลุไฟ ร่วมฉลอง 110 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ ก่อนเริ่มแห่ชิวสี่วันนี้
บรรยากาศงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน้ำโพ หรือขบวนแห่กลางคืน “ชิวซา” เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 110 คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และคึกคัก โดยจังหวัดนครสวรรค์จัดขบวนแห่กลางคืนที่ยาวและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับหมื่นคนที่ออกมายืนรอชมความงดงามของขบวนแห่ตลอดเส้นทางรอบตลาดปากน้ำโพ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ขบวนแห่เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยนางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน้ำโพกลางคืน พร้อมด้วยนายเรวัช สุริต ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2568–2569 (ปีที่ 110) หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้แนวคิด “110 ปี ตรุษจีนแห่งสีสัน เมืองสวรรค์ 5 ภาษา”
จากนั้นขบวนที่มีมากกว่า 30 ขบวน ก็เคลื่อนผ่านเส้นทางรอบตลาดปากน้ำโพ ไปจนถึงถนนโกสีย์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่รอชมตลอดสองข้างทาง ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแสดงของคณะแห่มังกรทอง ซึ่งโชว์การแห่ขึ้นยอดเสา เล่นมังกรล่อแก้ว พร้อมพ่นไฟและพลุไฟอย่างตระการตา รวมถึงมังกรทองประดับไฟ LED นับหมื่นดวง เลื้อยพ่นไฟท่ามกลางความมืด เรียกเสียงฮือฮาจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถเทิดพระเกียรติที่ประดับแสงสีอย่างงดงาม การแสดงร่ายรำของธิดามังกร ขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ประทับบนแท่นดอกบัว ขบวนนางฟ้าจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ การแสดงสิงโต 5 ชาติพันธุ์ การแสดงเอ็งกอ–พะบู หรือรำไม้พลองแบบจีน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนหลากหลายรูปแบบ ทำให้ค่ำคืนชิวซาเต็มไปด้วยสีสันและความศักดิ์สิทธิ์
สำหรับขบวนแห่เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน้ำโพในช่วงกลางวัน หรือ “ชิวสี่” จะมีขึ้นในวันนี้(20 ก.พ.69) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มขบวนจากบริเวณสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ แห่รอบเมืองไปสิ้นสุดที่ตลาดริมน้ำ เพื่อให้ประชาชนตั้งโต๊ะบูชาและสักการะรับเจ้า เสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี