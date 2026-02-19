นอภ.ชะอำระดมหลายหน่วยช่วย 5 เด็กเร่ร่อน พ่อแม่พัวพันยาเสพติด เตรียมเข้าสู่ระบบคุ้มครองเด็ก

เพชรบุรี - เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็ก 5 คน อาศัยเพิงพักกลางป่า สภาพความเป็นอยู่เสี่ยงอันตราย เร่งแยกเข้าสู่กระบวนการสังคมสงเคราะห์ พร้อมฟื้นคุณภาพชีวิต
วันนี้( 19 ก.พ.) นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กชายและเด็กหญิงรวม 5 คน ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ตา และยาย รวม 9 ชีวิต ในเพิงพักชั่วคราวพื้นที่ป่าเอกชน หมู่ 4 ต.สามพระยา จ.เพชรบุรี สภาพความเป็นอยู่ไม่ปลอดภัย ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ต้องใช้น้ำบ่อดำรงชีวิต
การปฏิบัติการครั้งนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบต.สามพระยา สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.บ้านช้างแทงกระจาด อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเด็กและผู้ปกครองไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.ชะอำ เพื่อเป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบพบว่าพ่อแม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดและลักทรัพย์ ส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างไม่เหมาะสม อีกทั้งก่อนหน้านี้ครอบครัวเคยได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพเมื่อปี 2565 แต่ภายหลังกลับไปก่อเหตุลักทรัพย์นายจ้าง จนถูกไล่ออกจากพื้นที่ และย้ายมาปลูกเพิงพักอาศัยในป่าดังกล่าว
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด ระบุว่า เด็กทั้ง 5 คนมีพฤติกรรมน่ารัก ไม่ก้าวร้าว และเรียนรู้ได้ดี โดยปัจจุบันเรียนระดับ ป.3 ป.1 และอนุบาล แต่ช่วงเดือนล่าสุดไม่ได้มาเรียน เนื่องจากเหตุไฟไหม้ที่พักทำให้ชุดนักเรียนเสียหาย
หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนคุ้มครองเด็ก แยกเด็กออกจากผู้ปกครองชั่วคราว และนำเข้าสู่ระบบสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการศึกษา สิทธิขั้นพื้นฐาน และสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม พร้อมวางแผนช่วยเหลือครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไป