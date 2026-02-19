อช.ออบหลวง เตรียมเปิดกิจกรรมล่องห่วงยางลำน้ำแจ่มรับหน้าร้อน กระตุ้นท่องเที่ยว-สร้างรายได้ชุมชน

เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติออบหลวงเตรียมเปิดกิจกรรมล่องห่วงยางลำน้ำแจ่มอย่างเป็นทางการ 21 มี.ค.69 นี้ หลังผ่านการสำรวจความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทางเลือกเส้นทางระยะสั้น 3 กิโลเมตร กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนและสร้างรายได้สู่ชุมชน
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ประกาศความพร้อมกลับมาเปิดกิจกรรมล่องห่วงยางลำน้ำแจ่ม ประจำปี 2569 โดยผลการสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยล่าสุดพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค.69 ซึ่งไฮไลต์สำคัญในปีนี้คือการเพิ่มตัวเลือกเส้นทางให้นักท่องเที่ยว ในลำน้ำแจ่ม บริเวณอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทั้งระยะสั้น 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง -1 ชั่วโมง 30 นาที และเส้นทางเดิมระยะยาว 7 กิโลเมตร ที่ใช้เวลาล่องชมธรรมชาติประมาณ 2 ชั่วโมง-2 ชั่วโมง 30 นาที ท่ามกลางทัศนียภาพผาหินและโตรกผาทางธรณีวิทยาที่หาชมยาก ตลอดจนกระแสน้ำที่มีความลึกเพียง 50-100 เซนติเมตร ซึ่งเอื้อต่อการล่องห่วงยางพักผ่อนอย่างปลอดภัย
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวันละ 4 รอบ คือเวลา 10.00 น.,11.00น.,13.00น. และ 14.00น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียงรอบละ 15 คน เพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและรักษามาตรการความปลอดภัยสูงสุด และมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงดูแลตลอดระยะเวลาที่ล่องห่วงยาง เพื่อให้มีความปลอดภัย สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นค่าบริการแบบเหมาจ่าย สำหรับคนไทย 150 บาท และชาวต่างชาติ 250 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมค่าเช่าห่วงยาง ค่าเช่าเสื้อชูชีพ ค่ารถรับส่งตลอดเส้นทาง และรวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว
ทั้งนี้ผู้สนใจต้องจองล่วงหน้าผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของอุทยานแห่งชาติออบหลวง ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนโดยรอบในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองคิวล่วงหน้าได้ที่เพจเฟซบุ๊ก "อุทยานแห่งชาติออบหลวง-Op Luang National Park"