ระดม ฮ.ทิ้งน้ำสกัดไฟป่ากาญจนบุรี ผู้ว่าฯนำทีมทำแนวกันไฟ คุมสถานการณ์รอบเขื่อน

กาญจนบุรี - ไฟป่าพื้นที่ ทองผาภูมิ ยังน่าห่วง พบจุดความร้อนต่อเนื่องหลายวัน เจ้าหน้าที่ใช้โดรนสำรวจ–ส่งกำลังภาคพื้น พร้อมเฮลิคอปเตอร์บินทิ้งน้ำควบคุม ขณะผู้ว่าฯ ลงพื้นที่นำหน่วยงานทำแนวป้องกันไฟ ลดผลกระทบหมอกควันและ PM2.5
วันนี้ ( 19 ก.พ.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และนายนพพันธ์ เกตุพุฒ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ล่อง) หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอทองผาภูมิ วางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีบ่อแร่แปลงที่ 1 และพื้นที่อื่นๆในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณป่าเขาน้ำโจน ด้านทิศตะวันออกของเขื่อนวชิราลงกรณ โดยเกิดจุดความร้อน (hotspot) มาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.ถึงปัจจุบัน โดยปรากฏจุดความร้อนทั้งหมด 5 จุด สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าและเกิดภาวะหมอกควันในท้องที่โดยเฉพาะโดยรอบอำเภอทองผาภูมิ โดยในช่วงเช้าได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ( UAV) ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ดำเนินการสำรวจเพื่อวางแผนส่งชุดปฏิบัติการเข้าทำการควบคุมไฟป่า พบไฟไหม้จำนวน 3 จุด ที่บริเวณพิกัด 458462 E 1635960 N พิกัด 458647 E 1636525 N และบริเวณ พิกัด 459253 E 1634897 N ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี ป่าบ่อแร่ แปลงที่ 1 ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการจากการสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์หมายเลข ทส 1110 จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่า โดยได้บินทิ้งน้ำ รวม 5 เที่ยวบินๆละ 500 ลิตร โดยได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.3 (พุถ่อง) กจ.4 (อู่ล่อง) และกรมป่าไม้ ได้จัดกำลังพลภาคพื้นดินเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่าแล้วทั้ง 3 จุด
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำหน่วยงานในพื้นที่ร่วมปรับปรุงแนวป้องกันไฟป่ารอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการเขื่อน กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ และมีผู้บริหาร–เจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมปฏิบัติ
นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ ยังมอบเครื่องเป่าลม 2 เครื่อง พร้อมข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจควบคุมและเฝ้าระวังไฟป่าแก่เจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมกำลังการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย