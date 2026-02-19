เปิดฉากยิ่งใหญ่! งานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ครั้งที่ 41 สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

ชัยนาท - ตระการตาขบวนหุ่นฟางนก–ศิลปวัฒนธรรม 8 อำเภอ สร้างสีสันกลางเมือง กระตุ้นท่องเที่ยว–เศรษฐกิจท้องถิ่น
วันนี้( 19 ก.พ.) นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 41 พร้อมมอบรางวัลแก่ขบวนแห่ที่ชนะการประกวด โดยที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีการจัดขบวนแห่หุ่นฟางนกและขบวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั้ง 8 อำเภอ เมื่อเวลา 15.45 น.เพื่อเปิดงาน “มหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 41” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดชัยนาท และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ไฮไลต์สำคัญคือขบวนหุ่นฟางนกนานาพันธุ์ อาทิ นกกะรางหางแดง นกโพระดกคอสีฟ้า นกจาบปีกอ่อนสีแดง นกฟินซ์ม้าลาย นกกะรางปีกสีฟ้า และนกแขกเต้า ที่ประดับบนรถบุปผชาติ เคลื่อนขบวนจากถนนสาย 340 เข้าสู่ถนนวงษ์โตและถนนพรหมประเสริฐ ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสองฝั่งทางได้ร่วมชมความงดงาม
จากนั้นเป็นขบวนแห่วัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านจากทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งปีนี้แต่ละพื้นที่จัดรถบุปผชาติประดับดอกไม้ พืชผักผลไม้ และหุ่นฟางนก ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตท้องถิ่น พร้อมนางรำในชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองร่วมแสดงอย่างสวยงาม
สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีกำหนดจัดขึ้นเวลา 19.30 น.