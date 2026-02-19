เปลี่ยนชื่อถนน K5 เป็น “นาคทองดีศรประดิษฐ์พลเยี่ยม” สดุดี 3 ทหารกล้าวีรกรรมบ้านหนองจาน

สระแก้ว -เปลี่ยนชื่อถนนสายสำคัญ K5 บ้านหนองจาน เป็นถนน “นาคทองดีศรประดิษฐ์พลเยี่ยม ” สดุดี 3 ทหารกล้าพลีชีพรักษาอธิปไตยบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
วันนี้ ( 19 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อถนน “นาคทองดี–ศรประดิษฐ์–พลเยี่ยม (K5)” เพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีวีรกรรม 3 ทหารกล้าที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ถูกโจมตีด้วยจรวด BM-21 ขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ บริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา
ประกอบด้วย จ่าสิบเอก พงศกร นาคทองดี สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 ร.2 พัน 2 รอ. ,พลทหาร ปฎิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ สังกัด ร.2 พัน 2 รอ. และพลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม สังกัด ร2.พัน 2 รอ.
โดยทหารกล้าทั้ง 3 นาย พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้าซึ่งมีความอ่อนไหวทางความมั่นคง ภายหลังฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการ ส่งผลให้กำลังพลของฝ่ายไทยได้รับความสูญเสีย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาในขณะนั้น
กระทั่งวันที่ 27 ธ.ค. 2568 หลังการประกาศหยุดยิง ฝ่ายไทยได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสามารถ ยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจาน ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายกัมพูชามาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี
หลังการยึดคืนพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในแนวควบคุม ทั้งการจัดระเบียบพื้นที่ การเสริมความมั่นคง และการปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในระยะยาว รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ชายแดน
และล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อถนนสายสำคัญในพื้นที่ จากเดิมคือ “ถนนK5” เป็น ถนน “นาคทองดีศรประดิษฐ์พลเยี่ยม ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องผืนแผ่นดินไทยของทหารกล้าทั้ง 3 นาย ซึ่งได้พลีชีพ ณ บริเวณดังกล่าว
การตั้งชื่อถนนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ประสานงาน ศมร.ศ5 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ร่วมกับ ครอบครัวโกมลชนะนันท์ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเชิดชูเกียรติ จารึกชื่อของวีรบุรุษผู้เสียสละไว้ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ และเป็นเครื่องเตือนใจให้กำลังพลและประชาชนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่าของอธิปไตย ความกล้าหาญ และความเสียสละเพื่อชาติ
สำหรับถนน “นาคทองดีศรประดิษฐ์พลเยี่ยม” มิใช่เพียงเส้นทางสัญจร หากแต่เป็นเส้นทางแห่งความทรงจำ ที่บันทึกไว้ถึงเลือดเนื้อและชีวิตของทหารไทยผู้ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยจนวาระสุดท้าย