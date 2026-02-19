ตร.ตามรวบคาแพเปียกแม่สรวย เชียงราย!ไอ้หนุ่มบุกทำร้ายเหยื่อ-ชิงทรัพย์กลางกรุง กวาดทองหนักเกือบ 200 บาท

เชียงราย - ชุดสืบนครบาล-ตำรวจ สน.พระโขนง ตามรวบคาแพเปียกแม่สรวย แหล่งท่องเที่ยวดังเชียงราย..ไอ้หนุ่มบุกทำร้ายเหยื่อ-ชิงทอง น้ำหนักเกือบ 200 บาท ก่อนหิ้วเข้ากรุง-ขยายผลตามทวงทองคืน พร้อมสาวเส้นทางการเงิน-คนที่อาจให้การช่วยเหลือต่อ
วันนี้ (19 ก.พ.) พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลร่วมกับ สน.พระโขนง กรุงเทพฯ ติดตามหาตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุบุกรุกเคหสถานในช่วงเวลากลางคืนท้องที่ สน.พระโขนง มีการทำร้ายเหยื่อและชิงเอาทองคำรูปพรรณไปน้ำหนักประมาณ 198 บาท ซึ่งเหตุเกิดกลางดึกวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องสงสัยหลบหลบหนีเข้าไปยังพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จึงติดตามไปตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายคนหนึ่ง เคลื่อนอยู่ไหวอยู่บริเวณซุ้มที่ให้บริการแพเปียกใต้เขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เริ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกุมชายคนดังกล่าวเกิดไหวตัวและพยายามจะหลบหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกแรงจับกุมตัวเอาไว้ได้ที่สุด ตรวจสอบทราบว่าชื่อนายจะลอ อายุ 29 ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งข้อหา “ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์เข้าไปด้วยประการใดๆ โดยมีอาวุธ และใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป” จากนั้นควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามเอาทรัพย์สินโดยเฉพาะทองคำรูปพรรณหนัก 198 บาท คืนมารวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่อาจให้การช่วยเหลือในการหลบหนีต่อไป.