ชื่นชม! 2 นักเรียนรร.หนองเรือวิทยา เก็บกระเป๋าเงินเกือบแสนคืนเจ้าของ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบใบประกาศ พร้อมให้นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่ง สร้างแรงบันดาลใจให้กับ "น้องแพม" "น้องเพลง" 2 นักเรียนโรงเรียนหนองเรือวิทยา ที่เก็บเงินเกือบแสนบาทมอบให้ตำรวจส่งคืนเจ้าของ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น) ได้เชิญเด็กหญิงอนัญญา เนื่องกันยา หรือ น้องแพม, เด็กหญิงพัชรพร พูลผล หรือน้องเพลง พร้อมด้วยคุณครูอธิปัตย์ ทักษะวรบุตร, คุณครูรณฤทธิ์ พิมพ์บึง, คุณครูลลนา สารผล และคุณครูจินตหรา ธรรมโม เดินทางเข้าพบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อมอบเกียรติบัตร และให้นักเรียนทั้ง 2 คน นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่ง ผอ.สพม.ขอนแก่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำดีด้วย
นายวันศักดิ์ คำแหง ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวว่าได้เชิญนักเรียนคนดีทั้ง 2 คน ที่สังกัด สพม.ขอนแก่น คือนักเรียนของโรงเรียนหนองเรือวิทยา เป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เก็บเงินที่ตกหล่นได้ มูลค่าเกือบหนึ่งแสนบาท จึงเชิญเด็กทั้ง 2 คนมารับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคนดีของ สพม.ขอนแก่น เพื่อให้เด็กมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป โดยให้เด็กทั้ง 2 มารับที่ห้องทำงานของตน
พร้อมกับให้เด็กได้นั่งเก้าอี้ผอ.สพม.ขอนแก่น เพื่อให้เด็กมีแรงบันดาลใจทำความดีต่อไป และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนอื่นๆ ของสพม.ขอนแก่น ทั้ง 59,000 คน และเด็กอื่นๆทั่วประเทศ ตระหนักว่าถ้านักเรียนทำความดีแล้วมีผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงเลิกเรียน เด็กหญิงอนัญญา เนื่องกันยา นักเรียนชั้น ม.1/1 และเด็กหญิงพชรพร พูลผล นักเรียนชั้น ม.3/5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ได้เก็บกระเป๋าผ้าสีขาว ได้ที่ศาลาพักคอยผู้โดยสารข้างที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ขณะรอรถกลับบ้าน ซึ่งในกระเป๋าดังกล่าว มีเงินสดจำนวน 50,000 บาท และของมีค่าอื่นๆ
ต่อมาในเวลา 16.00 น.ของวันเดียวกัน นักเรียนทั้ง 2 คน ได้นำกระเป๋าผ้าและทรัพย์สินดังกล่าวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเรือ โดยมี พ.ต.ท.สำเนียง สำโรงพล รอง.ผกก.สอบสวน สภ.หนองเรือ ร้อยเวรผู้รับแจ้ง
วันรุ่งขึ้นอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา ได้มีนางนวพร วงษ์กอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋า พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ อินทร์นารมย์ กำนันตำบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พร้อมคณะเดินทางมายังโรงเรียนหนองเรือวิทยา เพื่อเข้าพบนายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา และเด็กนักเรียนทั้ง 2 คน พร้อมชื่นชมและขอบคุณนักเรียนทั้งสองที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของตนได้