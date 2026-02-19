xs
หน.อุทยานฯ คนใหม่เอาจริง ใช้โดรนพบบุกรุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 55 แปลง ลุยตรวจยึดดำเนินคดีเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตรัง - หน.อุทยานฯ ตรวจจับผู้บุกรุก ผ่านดาวเทียมพบร่องรอยเปิดพื้นที่ใหม่ตั้งแต่ปี 2568 ล่าสุดสนธิกำลังหลายหน่วยบินโดรนยืนยัน พบลุกล้ำเพิ่มหลายจุด เตรียมลงพื้นที่จับกุม–เรียกค่าเสียหายรัฐ

วันนี้( 19 ก.พ.) นายโดม จันทร์สุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัด ตรัง เปิดเผยว่า ระบบตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยดาวเทียมของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจพบร่องรอยการเปิดพื้นที่ใหม่ภายในเขตอุทยาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 55 แปลง กระจายอยู่หลายจุดทั่วพื้นที่

ล่าสุดอุทยานฯ สนธิกำลัง 3 หน่วย ได้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า หรือ หน่วยพญาเสือ และสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

ผลตรวจสอบพบว่าหลายแปลงมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากข้อมูลเดิม ทั้งพื้นที่ที่เคยสำรวจการครอบครองตามมาตรา 64 พื้นที่ที่เคยถูกดำเนินคดี และพื้นที่เปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้

หัวหน้าอุทยานฯ ระบุว่า หลังได้ภาพถ่ายทางอากาศครบถ้วน จะลงตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อยืนยันหลักฐาน และดำเนินการตรวจยึดหรือจับกุมผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด

สำหรับพื้นที่บุกรุกใหม่หลังปี 2557 ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผ่อนผันตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ โดยเข้าข่ายความผิดหลายฐาน เช่น บุกรุกครอบครองป่า ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่าทรัพยากรที่ถูกทำลายตามมาตรา 40 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินค่าเสียหายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป










