รอง ผบ.ตร.บินด่วนลงชายแดนตราดสั่ง ตร.พื้นที่ร่วม นย.รับมือเหยื่อต่างชาติหนีตายค่ายนรก "ทมอดา" ทะลักไทย

ตราด- รอง ผบ.ตร. บินด่วนลงพื้นที่ชายแดนตราดสั่ง ตร.พื้นที่สนธิกำลังร่วม น.ย.ตราด ตรึงพื้นที่ หลังมีเหยื่อต่างชาติแหกค่ายนรก "ทมอดา" กัมพชาหนีเข้าไทย เชื่อยังมีอีกนับพันรายพร้อมหนีตายเข้าชายแดน หลังทนถูกทำร้าย ทารุณกรรมไม่ไหว
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 19 ก.พ.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงยังจุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน หลังเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวเวียดนาม 6 คน และชาวอีกจีน 4 คน ที่เสี่ยงตายหลบหนีการทารุณกรรมจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่บ้านทมอดา ฝั่งกัมพูชา เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา
โดยได้เดินทางไปยังบริเวณชายแดนบ้านท่าเลื่อนเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์จากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางมายัง สภ.บ้านท่าเลื่อน ในเวลา 13.00 น. เพื่อเข้าสอบปากคำกลุ่มผู้เสียหายทั้ง 10 รายด้วยตนเอง
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงภายในชุมชนชาวจีนที่แก๊งสแกมเมอร์ทมอดา จนเป็นเหตุให้เหยื่อกลุ่มนี้ต้องตัดสินใจหลบหนีออกมา
พล.ต.อ.ธัชชัย ยังเผยถึงการบินสำรวจและรับฟังบรรยายสรุป จากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ว่าฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านท่าเลื่อน จ.ตราด โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารสูง 2-4 ชั้น แบ่งเป็น 3 โซนใหญ่ คาดว่ามีแรงงานจากหลายสัญชาติ อาทิ เวียดนาม, จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ นับพันคนที่ถูกหลอกมาทำงานและกักขังอยู่ภายในพื้นที่แห่งนี้ โดยไม่มีคนไทยรวมอยู่ด้วย
“ จากการสอบปากคำผู้หลบหนี ทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทนการทารุณกรรมไม่ไหว และเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีเหยื่อที่พยายามหลบหนีเข้ามาฝั่งไทยมากขึ้น จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนอย่างเข้มข้น ซึ่งตำรวจจะทำหน้าที่สนับสนุนด้านการสอบสวนและคัดกรองบุคคล” รอง ผบ.ตร.กล่าว
นอกจากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังจะเร่งประสานงานระหว่างประเทศเพื่อขยายผลกวาดล้าง พร้อมคัดแยกผู้เสียหายอย่างละเอียด และหากพบว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ด้าน น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เผยว่าพื้นที่ตั้งของรังสแกรมเมอร์อยู่ลึกจากพื้นที่ชายแดนหลายกิโลเมตร และจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ถูกกักขังมากถึง 2,000 คนและส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเวียดนาม ซึ่งทหารนาวิกโยธินตราด ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากอยู่ในเขตแดนของกัมพูชา และที่ผ่านมามีความพยายามของเหยื่อที่จะหลบหนีเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง
“ เมื่อวานนี้มีหลบหนีข้ามลวดหนามเข้ามา 6 คน จาก 13 คน และช่วงเย็นก็มีหลบหนีเข้ามาเพิ่มอีก 4 คน และคาดว่าน่าจะมีหลบเข้ามาอีกเรื่อยๆ ซึ่งหน่วยงานทหาร ทำได้เพียงจับกุมตัวส่งให้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้น ” น.อ.ธรรมนูญ กล่าว