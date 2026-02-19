ตำรวจหนองคาย วางมาตรการป้องกันชิงทรัพย์ร้านทองทั้งจังหวัด

หนองคาย-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย หารือวางมาตรการร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของร้านทอง ในจังหวัดหนองคาย ป้องกันเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง หลังทองคำราคาพุ่งสูงต่อเนื่อง
วันนี้ ( 19 ก.พ.) ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รองผบก.ภ.จว.หนองคาย พร้อมหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ได้เชิญผู้ประกอบการร้านทองในพื้นที่จังหวัดหนองคายทั้ง 9 อำเภอ เข้าประชุมหารือวางแผนมาตรการป้องกันทรัพย์สินร้านทอง แลกเปลี่ยนข้อมูล ความต้องการ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการร้านทอง ในช่วงที่ราคาทองพุ่งสูงต่อเนื่อง ราคาทองคำในตลาดโลก มีแนวโน้มผันผวน ขึ้นลงในอัตราสูงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ไม่หวังดี ก่อเหตุร้าย ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ร้านทอง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดตามแนวชายแดน มีเพียงแม่น้ำโขงกั้นกลางกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งจังหวัดหนองคายมีร้านทองทั้งหมด 59 ร้าน ทั้งในย่านชุมชน ศูนย์กลางเศรษฐกิจ และร้านทองในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายได้กำชับให้ตำรวจทุกสถานี ประสานความร่วมมือ ออกตรวจ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของร้านทองทุกแห่ง มีการผลัดเปลี่ยนกำลังกัน หมุนเวียนดูแลให้ทั่วถึง ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านทอง ดำเนินการตามมาตรการที่ตำรวจเห็นว่าสำคัญ ทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น กล้องวงจรปิดติดตั้งให้ครอบคลุม ภาพคมชัด ติดตั้งในทุกจุด,
ระบบประตูเปิดปิดอัตโนมัติที่สามารถล็อคจากภายในร้าน, การติดตั้งกรงเหล็ก กรงอลูมิเนียม, ระบบสัญญาณเตือนภัยที่เชื่อมต่อกับสถานีตำรวจ และต้องรู้จักมาตรการสอดส่อง เฝ้าสังเกตบุคคลต้องสงสัย ทางร้านสามารถปฏิเสธการเข้าร้านทองในกรณีที่พบบุคคลต้องสงสัย สวมหมวก ปิดบังใบหน้า สวมแว่นตา หน้ากากอนามัย สวมเสื้อผ้ามิดชิดที่ขัดแย้งกับสภาพอากาศ รวมถึงการทำประกันภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำร้านทุกแห่ง
พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือร้านทองที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า เปิด ปิดเป็นเวลาเดียวกัน เพื่อให้ตำรวจสามารถจัดวางกำลังดูแลได้ง่ายขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดวางและประเมินความเสี่ยงของธนาคาร ร้านทองในระดับปลอดภัยสีเขียว ระดับความเสี่ยงปานกลาง สีเหลือง และระดับเสี่ยงสูง สีแดง เพื่อบูรณาการการทำงาน อีกทั้งจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงกับร้านทองด้วย