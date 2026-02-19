ชุดสืบกาฬสินธุ์รวบสาวสองแม่เล้าจัดหาเด็กต่ำกว่า 18 ปีค้าประเวณี

กาฬสินธุ์-ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ้อนแผนจับกุมสาวสอง แม่เล้าวัย 38 ปี คาโรงแรม หลังมีพฤติกรรมลักลอบจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีค้าประเวณีพร้อมแจ้ง 6 ข้อหาหนัก
พ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ชุดจับกุม กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นำโดย ร.ต.อ.สรัศฑัศ ดาทุมมา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ จับกุมนายวิน (นามสมมุติ) สาวประเภทสอง อายุ 38 ปี ชาวกาฬสินธุ์ ผู้ต้องหาจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีค้าประเวณี พร้อมของกลางสำเนาธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับ 1,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับ 100 บาท จำนวน 5 ฉบับ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง รถยนต์ 1 คัน
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ให้สืบสวนหาข่าว และจับกุมบุคคลที่มีพฤติกรรมค้ามนุษย์ โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
กระทั่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ร.ต.อ.สรัศฑัศ ดาทุมมา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ได้สืบสวนหาข่าวจนได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีผู้ใช้แอบพลิเคชั่นไลน์ บัญชีไลน์คนหนึ่ง มีพฤติกรรมทำตัวเป็นนายหน้าจัดหาเด็กผู้หญิงขายบริการทางเพศ อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์