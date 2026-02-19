ขอนแก่นฉาว!นักธุรกิจตระกูลดังล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงวัย16ปี ตำรวจยันยังทำคดีอยู่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ข่าวฉาวสะเทือนสังคมเมืองขอนแก่น เกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยง อายุ 16 ปีในครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ แม่สุดทนพาลูกเข้าแจ้งความตำรวจ ผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดทั้งที่บ้านและห้องน้ำในโรงพยาบาล ด้านตำรวจยันไม่ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ คดีอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
สะเทือนสังคมโซเชียลเมืองขอนแก่น เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง หลังเพจ “MGRonline อีสานบ้านเฮา” โพสต์ข้อความเชิงตั้งคำถามถึงคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยอ้างว่าครอบครัวผู้ต้องหามีฐานะร่ำรวย ทำธุรกิจและมีบุคคลในบ้านทำหน้าที่ในศาล ทำให้สังคมกังวลว่าคดีอาจถูกเป่า เพราะหลังเกิดเหตุมีการปิดข่าวเงียบมาโดยตลอด
ล่าสุดวันนี้(19 ก.พ.)มีรายงานว่า สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้ เพื่อยืนยันว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม และไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
สำหรับรายละเอียดคดีตามบันทึกทางราชการ จากการรายงานของพนักงานสอบสวน ระบุว่า คดีนี้เป็นคดี เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึง 21 ธันวาคม 2568 ก่อนที่ผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.37 น.
เหตุเกิดในพื้นที่บ้านพักพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และภายใน โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุ 16 ปี พร้อมมารดาอายุ 41 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ขณะที่ผู้ต้องหาเป็นชายอายุ 43 ปี ซึ่งมีสถานะเป็น พ่อเลี้ยง ของผู้เสียหาย
ตามคำให้การ ผู้เสียหายระบุว่า ขณะไปเยี่ยมน้องชายวัย 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในห้องพักก่อนหน้า ได้ดึงตัวผู้เสียหายเข้าไปในห้องน้ำและกระทำอนาจาร ภายหลังผู้เสียหายเปิดใจกับมารดา จึงพบว่าเคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ ภายในบ้านพักอาศัยของครอบครัว
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายและครอบครัว จึงตัดสินใจมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ตำรวจระบุว่า คดีนี้ได้มีการรับแจ้งความและบันทึกไว้ครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน โดยยืนยันจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นคดีอ่อนไหวและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน งดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบสิทธิผู้เสียหาย และขอให้ติดตามข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางราชการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม.