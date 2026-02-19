ผกก.ระบุ“ส.อบต.”โคราชถูกยิงดับ แนวทางตรวจพิสูจน์ชี้ชัดปลิดชีพเอง ญาติยังติดใจฆาตกรรม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผกก.สภ.บัวใหญ่ ระบุ แนวทางการตรวจพิสูจน์หลักฐานชี้ชัด “ส.อบต.ด่านช้าง" อ.บัวใหญ่ โคราช ถูกยิงดับคาถังประปาหมู่บ้านเป็นการปลิดชีพตัวเอง เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องให้ปากคำหามูลเหตุจูงใจประกอบสำนวนคดี เผยพบ จม.ผู้ตายขอจองเวรคู่กรณีแพ้เลือกตั้งแล้วยังร้องเรียนไม่ยอมเลิกรา ด้านญาติยังติดใจเชื่อถูกฆาตกรรมปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
วันนี้ ( 19 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีเกิดเหตุ นายสุเนตร์ ภักดี อายุ 69 ปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถังน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ เมื่อเวลาประมาณ 13.15 น.วานนี้ (18ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บัวใหญ่ ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ถูกยิงด้วยยิงอาวุธปืนไม่ทราบชนิด ที่บริเวณขมับขวาจนทะลุศีรษะ นอนหงายเลือดไหลนองพื้น มีอาวุธปืนขนาดจุด 38 มม. ตกอยู่ใกล้กับศพผู้ตาย 1 กระบอก และห่างออกไป 15 เมตร พบรถกระบะของผู้ตาย ยี่ห้ออีซูซุ สีเขียวเข้ม ทะเบียน บฉ-935 ชัยภูมิ จอดอยู่
ขณะที่ทางญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ไม่คิดว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้ตายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร มีแต่สร้างคุณประโยชน์ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณอายุราชการ และเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.ในสมัยที่ 2 ทาง กกต.ได้รับรองผลไปเมื่อเดือนที่แล้ว แต่กลับถูกร้องเรียน จึงอาจมีความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น จนอาจเป็นชนวนเหตุทำให้ถูกฆาตกรรมดังกล่าว
ต่อมาเวลา 19.15 น. ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 นครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย แพทย์ รพ.บัวใหญ่ และ ร.ต.อ.รณชัย จันทร์สูงเนิน ร้อยเวร สภ.บัวใหญ่ ได้เข้าชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่ฟันธงว่า เป็นเหตุฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย นั้น
ล่าสุดวันนี้ พ.ต.อ.สุรนาท สกลวรรธน์ ผกก.สภ.บัวใหญ่ เปิดเผยความคืบหน้าว่า เบื้องต้น จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 3 ที่มาเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์วานนี้ และถ่ายรูป ดูวิถีกระสุน ตรวจเขม่าดินปืน ซึ่งหลังตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ แนวทางสืบสวนชี้ชัดว่า เป็นการยิงตัวเอง โดยร่องรอยบาดแผลที่ตรวจพบถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นที่ขมับขวา 1 แผล และพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด 38 มม.ตกอยู่ใกล้ศพ 1 ปลอก และพบอาวุธปืนจุด 38 มม.ซึ่งเป็นของผู้ตาย ตกอยู่ด้านซ้ายมือของศพ และมีคราบเขม่าดินปืนที่มือของผู้ตาย โดยมีกระสุนปืนคาอยู่ในลูกโม่ จำนวน 5 นัด และถูกยิงออกไปแล้ว 1 นัด ซึ่งปืนที่ใช้ก่อเหตุ ตรวจสอบแล้วเป็นปืนของผู้ตายเอง มีทะเบียนถูกต้อง เป็นชื่อของผู้ตายเป็นเจ้าของ
ส่วนกรณีที่ชาวบ้านบอกว่า ได้ยินเสียงปืน 3 นัด เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า มีนัดเดียว มาจากปืนกระบอกนี้ และในลูกโม่เองยังเหลือกระสุนปืนอยู่ 5 นัด ส่วนบาดแผลที่ยิงที่ศีรษะ 1 นัด เป็นลูกกระสุนที่ยิงจากของปืนกระบอกนี้ ตกหล่นอยู่ใกล้ร่างผู้ตาย และรถที่ขับมาจอดอยู่ข้างๆ ซึ่งเป็นที่นาของผู้ตายเอง ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ในบริเวณรอบๆ จุดเกิดเหตุ
รวมถึง พบจดหมาย 1 ฉบับที่ผู้ตายเขียนไว้ในลักษณะว่า ขอจองเวรคู่กรณีที่ไปร้องเรียนผู้ตายเอาไว้ ว่า แพ้แล้วก็ยังไม่ยอมเลิกรา วางแผนมาร้องเรียนเพื่อให้ผู้ตายเสียชื่อเสียงและโดนตัดสิทธิ์ ขอจองเวรไว้ทุกชาติ ซึ่งหลังจากมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และได้เห็นจดหมายลาตาย ญาติก็เริ่มเข้าใจ ว่าเป็นเหตุฆ่าตัวตาย ไม่ใช่การฆาตกรรม
มูลเหตุจูงใจ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ตายน่าจะเกิดความเครียดที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเรียกคู่กรณีที่ร้องเรียนผู้ตาย และนายก อบต. มาให้ปากคำและให้ข้อมูลความขัดแย้งที่ร้องเรียนว่า มีประเด็นใดบ้างที่น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้ตายยิงตัวเองเสียชีวิต
ส่วนญาติวันนี้จะนัดเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกว่า ยังติดใจ ประเด็นอะไรอีกหรือไม่ เพื่อจะนำหลักฐานและผลการสอบปากคำพยานทั้งหมด มาประกอบสำนวนคดีชี้ให้ชัดว่า เป็นการฆ่าตัวตาย ไม่ใช่เป็นการฆาตกรรม ซึ่ง พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาผู้ จะเดินทางมาที่ สภ.บัวใหญ่ เพื่อฟังผลการตรวจสอบด้วยตัวเองในวันนี้