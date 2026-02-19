หอค้าอุดรฯเผยตรุษจีนปีนี้เงินสะพัดหลังชูคลองหมากแข้งเป็นแลนด์มาร์คเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่

อุดรธานี-ประธานหอการค้าอุดรฯเผยเทศกาลตรุษจีนปีนี้เงินสะพัด หลังเนรมิตคลองหมากแข้งเป็นถนนอาหาร
มีทั้งเมนูคาวหวานขึ้นชื่อในท้องถิ่นออกร้านขายให้นักท่องเที่ยว พร้อมดันสู่แลนด์มาร์คเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดปี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการสมาชิกที่ร่วมออกร้านในโซน “หอฯเจี๊ยะ” พื้นที่ไฮไลท์ริมคลองหมากแข้ง ภายในงานเทศกาลตรุษจีน ถนนอาหารเมืองอุดร 2569 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและ เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและยกระดับพื้นที่กิจกรรมการค้าในเขตเมืองของ จังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและสินค้าท้องถิ่นที่ออกร้านขายภายในงานมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยร้านค้าในโซนดังกล่าวนำเสนอเมนูอาหารมงคลทั้งคาวหวาน จัดแสดงในรูปแบบถนนอาหารสร้างสรรค์ เชื่อมต่อจากโซนไชน่าทาวน์อย่างเป็นระบบ สะท้อนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ตลอดทั้งปี
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่า คลองหมากแข้ง ถือเป็นทำเลศักยภาพสำคัญของเมือง การเริ่มต้นพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้าง “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” แห่งใหม่ของจังหวัด โดยได้รับการตอบรับดีเกินคาดทั้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยว
“แนวทางการพัฒนาต่อจากนี้ เราจะมุ่งผสานวัฒนธรรม วิถีชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน และโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถต่อยอดแบรนด์สินค้าของตนเอง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และขยายโอกาสทางการตลาดในระยะยาว เป็นการเริ่มต้นที่น่าพอใจ”นายกัณฑ์พงศ์กล่าว