เมืองพัทยา สั่งปิดร่มเตียงหาดจอมเทียน 15 วันฝ่าฝืนประกาศสงวนที่จอดรถ-ไล่นักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยาเอาจริง เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดหลังพบผู้ประกอบการร่มเตียงหาดจอมเทียนฝ่าฝืนประกาศสงวนพื้นที่จอดรถสาธารณะ และมีพฤติกรรมไล่นักท่องเที่ยว สั่งหยุดกิจการ 15 วัน ทำผิดซ้ำเพิกถอนสิทธิ์ทันที
กรณีที่มีนักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อเมืองพัทยา เรื่องผู้ประกอบการร่มเตียงบริเวณชายหาดจอมเทียน ฝ่าฝืนประกาศเมืองพัทยา เรื่องการสงวนพื้นที่จอดรถสาธารณะและมีพฤติกรรมไล่นักท่องเที่ยว โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนั้น
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา และนายพรภิรมย์ เสือแดง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายกระทำผิดในลักษณะที่ได้รับการร้องเรียนจริง
เมืองพัทยา จึงได้ลงนามคำสั่งให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.จนถึงวันที่ 4 มี.ค. 2569 เพื่อเป็นการลงโทษในความผิดครั้งแรก
ทั้งนี้ เมืองพัทยา ได้กำหนดมาตรการลงโทษอย่างชัดเจนกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนประกาศเมืองพัทยา ดังนี้ ครั้งที่ 1 สั่งหยุดกิจการ 15 วัน, ครั้งที่ 2 สั่งหยุดกิจการ 30 วัน และหากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่ 3 จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ร่มเตียง และยกเลิกการประกอบกิจการในทันที
นายวุฒิศักดิ์ เผยว่าพื้นที่ร่มเตียงถือเป็นพื้นที่ทำมาหากินที่ดี และกำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกคนช่วยกันรักษามาตรฐานการบริการ ดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม
ที่สำคัญยจะต้องไม่มีการไล่นักท่องเที่ยวหรือกันพื้นที่จอดรถสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน เพราะถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องรักษามาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัย การสื่อสาร และการบริการ ไม่ใช่หากนักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการแล้วจะกีดกันพื้นที่หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
โดย เมืองพัทยา ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายตรงนายกเมืองพัทยา หรือ Call Center 1337 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที