แผ่นดินไหว 2.3 เขย่าศรีสวัสดิ์ กาญจน์ ไม่กระทบเขื่อนใหญ่ กฟผ.ยืนยันปลอดภัย

กาญจนบุรี - แผ่นดินไหวขนาดเล็กศูนย์กลางที่ ต.เขาโจด จ. จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเช้ามืด ประชาชนใกล้จุดเกิดเหตุอาจรู้สึกสั่นไหวเล็กน้อย ขณะที่หน่วยงานรัฐยืนยันไม่กระทบเขื่อนหลักของจังหวัด
วันนี้ (19 ก.พ. 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เมื่อเวลา 02.57.47 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ความลึก 1 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลเขาโจด อำเภอ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า นายสถิตย์พร ดำขำ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ได้รายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแล้ว โดยแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นขนาดเล็ก ไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอาจรู้สึกสั่นสะเทือนได้เล็กน้อย หรือบางพื้นที่อาจไม่รู้สึกเลย
ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานว่า เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ เขื่อนศรีนครินทร์ โดยระบุว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเขื่อนไปทางทิศเหนือประมาณ 56 กิโลเมตร และเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งแผ่นดินไหวตรวจพบค่าอยู่ในระดับต่ำมาก ต่ำกว่าค่าที่ออกแบบไว้ (0.1 g)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสภาพเขื่อนทั้งด้วยสายตาและเครื่องมือวัดแล้ว ไม่พบความผิดปกติใด ๆ แผ่นดินไหวครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ รวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของ กฟผ. พร้อมยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป