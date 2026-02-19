นรข.ยึดอีก 9 ล้าน! กระบะติดคอกเหล็กขนซุกริมโขงชายแดนเชียงแสนกลางดึก

เชียงราย-ทหารเรือ นรข.เขตเชียงราย ลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว กลางดึก พบรถกระบะคอกเหล็กต้องสงสัยจอดอยู่ริมฝั่ง เข้าไปตรวจถึงกับตะลึง เพราะบรรทุกกระสอบฟางมาเต็มลำ ข้างในซุกยาบ้าเอาไว้กว่า 9 ล้านเม็ด ยึดขยายผลแล้ว
วันนี้ (19 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย กองกำลังผาเมือง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่ จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้เป็นจำนวนมากพร้อมยานพาหนะที่ใช้ขนจำนวน 1 คัน หลังจากเวลาประมาณ 22.00 น.คืนวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา น.อ.ภากร มาเนียม ผบ.นรข.เขตเขียงราย ได้มอบหมายให้ น.ท.วรวิทย์ นพเก้า หัวหน้าสถานีเรือเชียงแสน จัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบริมฝั่ง อ.เชียงแสน เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะ พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ อาจมีผู้ลักลอบนำเข้าทางแม่น้ำโขง
ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตราไปถึงริมฝั่งที่เป็นป่าละเมาะเขตหมู่บ้านแซว หมู่ ต.บ้านแซว หมู่ 1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน ได้สังเกตุเห็นมีรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ติดตั้งโครงเหล็กสำหรับบรรทุกสินค้าจอดอยู่อย่างน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปทำการตรวจสอบแต่ไม่พบคนขับเพราะได้เปิดประตูรถแล้วหลบหนีไปกับความมืดแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบที่กระบะพบบรรทุกกระสอบฟางที่อยู่ในถุงพลาสติกสีดำมาด้วยเต็มลำ เมื่อเปิดพิสูจน์ในกระสอบพบว่าบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 9,000,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง นรข.เขตเชียงราย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.