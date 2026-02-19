ออนไลน์พลิกชีวิต!ชาวบ้านห้วยยาง@สกลนคร เพาะขายพันธุ์ไม้ออนไลน์ส่งถึงบ้านรายได้งาม

สกลนคร-พาไปเยือนหมู่บ้านห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ เกือบจะทุกหลังคาเรือน เพาะพันธุ์กล้าไม้ขายเป็นอาชีพหลัก สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีจากโครงการพระราชดำริ นอกจากพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดไปรับซื้อถึงหน้าสวนแล้วยังเปิดขายออนไลน์ส่งถึงบ้านลูกค้าทั่วประเทศ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ที่ บ.ห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้จังหวัดสกลนคร โดยชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้าน ยึดอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ขายเป็นเป็นอาชีพหลักควบคู่กับการทำนาทำไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความสมบูรณ์มีอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริในการหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้หมู่บ้าน จึงทำให้มีน้ำทำเกษตรได้ทั้งปี
สำหรับสวนเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่จะพาไปชมนั้น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน เป็นสวนของ นางแสงทวี ยางธิสาร หรือ “สวนตาชู” โดยนางแสงทวี เล่าว่า แต่เดิมหมู่บ้านของตนนั้นเพาะพันธุ์ผักหวานเป็นหลัก ต่อมาจึงขยายพันธุ์ไม้ให้หลากหลายขึ้น คือง่ายๆขายพันธุ์ไม้ทุกอย่าง ทั้งพืชสวน พืชผล เพื่อต่อยอดรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ เพื่อนำไปจำหน่ายตามตลาดนัดหรือตามงานประเพณีต่างๆ ก็พออยู่ได้
แต่ต่อมาพอมีตลาดออนไลน์เข้ามา จึงพากันศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูก แรกๆดูเหมือนยุ่งยาก ไม่ง่ายอย่างที่คนหนุ่มสาวเขาพูดกัน หลายคนเริ่มท้อ แต่ผ่านไปสักระยะ ทำซ้ำๆทำบ่อยๆ ก็ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกวันนี้พวกตนสามารถส่งขายออนไลน์ได้เป็นจำนวนมาก ไม่ต้องรอขายหน้าสวนเพียงช่องทางเดียว เพิ่มโอกาสในการค้าขาย
เนื่องจากปัจจุบันนี้ พฤติกรรมคนเปลี่ยนไป สามารถกดสั่งเลือกซื้อในหน้าจอมือถือได้เลยและส่งถึงบ้านโดยการหีบห่ออย่างปลอดภัย ราคาพันธุ์กล้าไม้ที่หน้าสวนหากมารับเอง เริ่มต้นตั้งแต่ 15-200 บาท แต่หากสั่งทางออนไลน์ก็จะมีบวกเพิ่มอีก
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากเจ้าของสวนจะมีรายได้ดีแล้ว ลูกหลานชาวบ้านที่มารับจ้างหีบห่อส่งทางออนไลน์ก็ยังมีรายได้อีกด้วย มีรายได้เฉลี่ย 300-500 บาท ต่อวัน นับได้ว่าอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่หมู่บ้านแห่งนี้จากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นกลุ่มใหญ่สร้างรายได้และทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น