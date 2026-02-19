รถตู้แหกโค้งข้ามเลนชน 3 คันรวด ดับคาที่ 3 เจ็บระนาว 16 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อุบัติเหตุรุนแรงบน ถนนสุขุมวิท ในพื้นที่ อ.ศรีรีราชา ชลบุรี รถตู้เสียหลักพุ่งข้ามเลนชนประสานงา 3 คัน ผู้โดยสารกระเด็นออกนอกรถ เสียชีวิตทันที 3 ราย บาดเจ็บจำนวนมาก
เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้( 19 ก.พ.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุรถตู้เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนกันหลายคัน บริเวณถนนสุขุมวิทก่อนถึงสะพานบ้านนา มุ่งหน้าเข้าพัทยา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานกำลังอาสากู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ Ford Everest สีขาว ทะเบียน จอ 7631 ชลบุรี สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบรถตู้ Toyota สีขาว ทะเบียน ฮภ 2203 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำเสียหายหนัก และอีกคันทะเบียน ฮษ 1552 กรุงเทพมหานคร ด้านหน้าพังยับเยินเช่นกัน
จากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากทั้งติดอยู่ในรถและกระเด็นออกนอกรถ รวมผู้บาดเจ็บ 16 ราย แบ่งเป็นชาย 3 ราย หญิง 10 ราย เด็ก 3 ราย และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่ง โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง โรงพยาบาลอ่าวอุดม และ โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อย่างเร่งด่วน
ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย คือ นายทวีชัย สุทธิประภา อายุ 36 ปี คนขับรถตู้ทะเบียน ฮษ 1552 กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระเด็นออกจากตัวรถ
ผู้บาดเจ็บให้การว่า รถตู้คันดังกล่าว วิ่งมุ่งหน้าเข้า อ.ศรีราชา ได้เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนรถตู้ ที่วิ่งสวนมา ก่อนที่แรงชนจะทำให้รถอีกคันกระเด็นไปชนรถตนเอง ส่งผลให้รถพลิกคว่ำและมีผู้โดยสารกระเด็นออกนอกรถหลายราย
เบื้องต้นตำรวจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียด และจะประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด