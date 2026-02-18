คืนชีวิตจระเข้น้ำจืดไทยแท้! ปล่อย 2 ตัวสู่ต้นแม่น้ำเพชรบุรี ฟื้นระบบนิเวศมรดกโลก

เพชรบุรี - อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมองค์กรอนุรักษ์ ปล่อยจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้ 2 ตัว คืนถิ่นธรรมชาติ หลังผลตรวจ DNA ยืนยันบริสุทธิ์ 100% เสริมสมดุลระบบนิเวศผืนป่ามรดกโลก
วันนี้( 18 ก.พ.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจาก สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกันปล่อยจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จำนวน 2 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติบริเวณต้นน้ำของ แม่น้ำเพชรบุรี เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่มรดกโลก ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายมงคล เปิดเผยว่า จระเข้ทั้งสองตัวถูกพบในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรีก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จึงประสานงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสายพันธุ์อย่างละเอียด โดยส่งตรวจดีเอ็นเอกับหน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผลตรวจยืนยันชัดว่าเป็น “จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้” (Siamese Crocodile) ไม่มีการปะปนสายพันธุ์อื่น ถือเป็นข่าวดีต่อวงการอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับประเทศและระดับโลก
จระเข้ทั้งสองตัวได้รับการส่งมอบอย่างเป็นทางการจาก กรมประมง เพื่อให้อุทยานนำกลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยดั้งเดิมบริเวณวังข่า ต้นแม่น้ำเพชรบุรี
ก่อนภารกิจปล่อยคืนธรรมชาติ อุทยานฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กจ.19 (เขาพะเนินทุ่ง) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และผืนป่า และในเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ได้ประกอบพิธีปล่อยจระเข้ ณ บริเวณ KU แคมป์ ภายในอุทยาน เพื่อให้สัตว์ป่าทั้งสองตัวได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การปล่อยจระเข้น้ำจืดไทยแท้คืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์หายาก แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศต้นน้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าแก่งกระจานในระยะยาว