ญาติผิดหวัง ยังขุดร่างทารกไม่ได้ หลังตำรวจปิดสุสานรอตรวจพิสูจน์

อ่างทอง - ญาติต้องผิดหวังอดขุดร่างทารก ไปบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อ เผยไม่สบายใจหลังมีข่าวรื้อสุสาน หวั่นศพ ลูก-หลาน ถูกย้ายไปที่อื่น ยืนยันขณะสัปเหร่อสนมทำพิธีไม่ได้ถูกลวนลาม และได้รับการดูแลอย่างดี ด้านตำรวจเผย ต้องให้ผู้เชียวชาญมาตรวจสอบ
วันนี้( 18 ก.พ.) ที่สุสานวัดสิงห์ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง น.ส.ยุวดี อายุ 26 ปี หนึ่งในผู้ที่เดินทางมาทำพิธีฝังทารกกับสัปเหร่อสนม เดินทางเข้ามาที่วัดสิงห์อีกครั้ง เพื่อมาขุดร่างลูกที่เคยมาทำพิธีฝังไว้ที่นี่
น.ส.ยุวดี เผยว่า ตนเองและญาติได้นำลูกที่เสียชีวิตตอน อายุครรภ์ 6เดือน มาทำพิธีฝังไว้ที่บริเวณดังกล่าว ได้ประมาณ 1 เดือนกว่า หลังจากลูกแท้งลูก ที่ตนเดินทางมาในวันนี้เพราะไม่สบายใจ หลังทราบข่าวว่าจะมีการรื้อสุสาน จึงได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย มาขอนำร่างรูปกลับไปทำพิธีที่วัดบางจัก ตำบลบางจัก ซึ่งได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าอาวาสวัดบางจักแล้วว่าสามารถนำร่างกลับไปทำพิธีที่วัดได้
น.ส.ยุวดี ยืนยันว่า ได้รับคำบอกเล่าปากต่อปากจากคนในหมู่บ้าน ว่าที่สุสานวัดสิงห์แห่งนี้มีสัปเหร่อที่สามารถทำพิธีฝังศพทารกได้ ซึ่งตอนที่มาทำพิธียืนยันว่าเป็นการทำพิธีแบบปกติทั่วไปไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าว
เนื่องจากวันนั้นครอบครัวของตนมากันหลายคน ซึ่งตอนที่ทำพิธีอาบน้ำยืนยันว่าไม่โดนทำอนาจาร เป็นการอาบน้ำมนต์โดยปกติ //นอกจากนี้สัปเหร่อสนม ยังไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและยังเตรียมชุดและของเล่นเด็กให้ฟรี ทางครอบครัวจึงทำบุญใส่ซองไป 500 บาท เป็นค่าทำพิธี
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิเศษชัยชาญ ได้ทำการกั้นเขตสุสานไว้แล้วปิดประกาศห้ามเข้าบริเวณดังกล่าว เพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐาน โดยแจ้งกับทางญาติที่จะมาขุดศพเด็กว่า ต้องรอให้ผู้ทางเชียวชาญเข้ามาตรวจสอบ แล้วทำการขุดศพเด็กขึ้นมา เพื่อมอบให้กับทางญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป