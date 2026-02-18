xs
ระทึก! โรงผลิตพลุงานศพระเบิด ไฟไหม้วอด เจ้าของวัย 74 ถูกไฟลวกสาหัส

เพชรบุรี - เกิดเหตุระเบิดภายในโรงผลิตพลุในบ้านพัก อ.บ้านลาด เสียงดังสนั่นก่อนเพลิงลุกไหม้ทั้งหลัง เจ้าของบ้านถูกไฟลวกทั่วร่าง อาการสาหัส เร่งส่งโรงพยาบาล


วันนี้( 18 ก.พ.) ร.ต.อ.ณัฐธัญ พูลศรีสังข์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเหตุพลุระเบิดภายในบ้านเลขที่ 83 หมู่ 4 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด ซึ่งเปิดเป็น “ร้านรุ่งทิพย์ดอกไม้เพลิง” ใช้ผลิตพลุสำหรับงานศพ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและประสานหน่วยดับเพลิง อบต.ไร่มะขาม รวมถึงอาสากู้ภัยเข้าตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบชาย 1 ราย ถูกไฟลวกตามร่างกายอาการสาหัส ทราบชื่อคือ นายหงส์ทอง แย้มยืนยง อายุ 74 ปี เจ้าของบ้าน เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันตัวอาคารที่ใช้ผลิตพลุพังเสียหายจากแรงระเบิด และถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลัง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงจนสงบ

นายธีรวัตร ชื่นอารมย์ พลเมืองดี เล่าว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นและเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฟ้า จึงขี่รถจักรยานยนต์มาดู พบไฟกำลังไหม้อาคาร และผู้บาดเจ็บยังมีสติพยายามใช้สายยางฉีดน้ำดับไฟ จึงรีบช่วยตะโกนเรียกให้ออกมาและช่วยเหลือทันที

ด้าน นางสาวรุ่งทิพย์ ช่างเสียง อายุ 62 ปี ภรรยาผู้บาดเจ็บ ระบุว่า สถานที่ดังกล่าวใช้ผลิตพลุสำหรับงานศพ โดยจะผลิตเฉพาะตามคำสั่งซื้อเท่านั้น ไม่ได้ทำเป็นประจำ และมีดินปืนเก็บไว้เพียงเล็กน้อย จึงไม่ทราบสาเหตุการระเบิดแน่ชัด แต่คาดว่าอากาศร้อนจัดอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด พร้อมประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.








