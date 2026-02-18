ป้าวัย 51 พาหลานตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์โครงกระดูกทารกคดีตายท้องกลม

อ่างทอง - ญาติผู้เสียชีวิตนำหลานชายวัย 15 ปีตรวจดีเอ็นเอ ยืนยันความสัมพันธ์กับโครงกระดูกทารกที่ขุดจากสุสานสัปเหร่อ หากผลตรงเตรียมนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เดียวกับแม่ในลพบุรี
วันนี้( 18 ก.พ.) นางวาสนา ลินคำ อายุ 51 ปี พาหลานชายอายุ 15 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวน ที่สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจดีเอ็นเอ หลังพบโครงกระดูกทารกที่ถูกขุดขึ้นมาจากสุสาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีหญิงเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์และถูกนำศพไปผ่าท้องตามความเชื่อโบราณ
เด็กชายวัย 15 ปีรายนี้เป็นบุตรชายของหญิงผู้เสียชีวิต โดยก่อนหน้านี้ศพมารดาถูกนำไปประกอบพิธีฌาปนกิจตามศาสนาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ส่วนทารกถูกฝังไว้ในสุสาน กระทั่งล่าสุดมีการขุดขึ้นมาในสภาพโครงกระดูก จึงต้องตรวจดีเอ็นเอญาติเพื่อยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน หากผลพิสูจน์ตรงกัน ญาติจะนำไปประกอบพิธีฌาปนกิจตามศาสนาที่วัดเดียวกับมารดา
พนักงานสอบสวนเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องที่นำศพหญิงตายทั้งกลมไปดำเนินการ มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลคดี ก่อนพาเด็กชายเข้าตรวจดีเอ็นเอ โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับสัปเหร่อ
ด้านนางวาสนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนเคยถูกสัปเหร่อรายดังกล่าวกระทำไม่เหมาะสม ทั้งจับก้นและกอด ต่อหน้าพระที่นิมนต์มาอัญเชิญศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดลพบุรีด้วย.