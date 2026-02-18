บุกจับคาทุ่งชายแดนแม่สาย! แก๊งคนต่างถิ่นขุดนาเช่าปลูกผัก-ฝังยาบ้า 30 กระสอบร่วม 6 ล้านเม็ด รอขน

เชียงราย - ทหารกองกำลังผาเมืองนำกำลังบุกตรวจกลางทุ่งนาแม่สายหลังได้รับแจ้งมีคนมั่วสุมเสพยาบ้า พบ 3 ชายคนต่างถิ่นปลูกแปลงเกษตรแต่ส่อพิรุธขุดหลุมฝังกองกระสอบฟางกว่า 30 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์พบบรรจุยาบ้าเต็มทุกใบรวมไม่ต่ำกว่า 6 ล้านเม็ด สารภาพสิ้นรอขนส่งปะปนไปกับพืชผล
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (18 ก.พ.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.ท. ธัณชพัทธ์ สอนถม ผบ.บก.ควบคุมผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก ร้อย.เคลื่อนที่เร็ว กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ บก.พื้นที่พิเศษ นบ.ยส.35 เจ้าหน้าที่ตำรจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ได้เป็นจำนวนมาก
หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามักจะมีกลุ่มคนมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่กลางทุ่งนาพื้นที่หมู่ 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จึงได้ร่วมกันนำกำลังเข้าไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบเป็นทุ่งนากว้างและมีส่วนหนึ่งมีการทำเป็นแปลงเกษตรเพื่อปลูกพืชผัก บริเวณแปลงเกษตรพบชายจำนวน 3 คน ทราบชื่อต่อมาคือ นายอาหยี อายุ 55 ปี นายกำแพล อายุ 35 ปี ทั้งคู่เป็นชาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย และนายอาหยิ อายุ 60 ปี ชาว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย มีท่าทางพิรุธเดินไปมาโดยไม่ได้ทำการเกษตรใดๆ
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจสอบพบว่าที่ผิวดินนอกเหนือจากที่มีการทำแปลงเกษตรมีร่องรอยการขุดเพื่อฝังบางสิ่งเอาไว้เป็นแนวยาว เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจดูภายในหลุมพบมีไม้ไผ่กันเป็นฝาข้างเอาไว้และกลางหลุมมีการฝังกระสอบฟางเต็มหลุมรวมจำนวนกว่า 30 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์ดูในกระสอบปรากฏว่าทุกใบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 6,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้ง 3 คนเอาไว้
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าได้รับกระสอบฟางทั้งหมดมาจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย แล้วนำไปขุดฝังซุกซ่อนเอาไว้เพื่อรอคำสั่งให้ขนลำเลียงเข้าสู่ชั้นในของประเทศ โดยจะซุกซ่อนปะปนไปกับผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังเติบโต เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย