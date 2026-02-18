ฝ่ายความมั่นคงกาญจน์ รวบพม่าขับเก๋งซุก 6 จีนเทา คาดเตรียมข้ามแดนทำงานแก๊งสแกมเมอร์ ยึดมือถือ-โน้ตบุ๊กเพียบ

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ความมั่นคง จังหวัดกาญจนบุรี สกัดจับชายชาวเมียนมาขับรถเก๋งลอบขนชาวจีน 6 ราย มุ่งหน้าชายแดนสังขละบุรี พบของกลางอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมาก คาดเตรียมข้ามแดนร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งเมียนมา
วันนี้ ( 18 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานการจับกุมกลุ่มบุคคลต้องสงสัย หลังตั้งจุดตรวจร่วมบริเวณสามแยกทองผาภูมิ ถนนสาย 323 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน และฝ่ายปกครอง โดยสามารถสกัดรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า โคโรลลา สีเขียว ทะเบียนกาญจนบุรี ที่ขับมาจากตัวเมืองกาญจนบุรี มุ่งหน้าไปทาง อำเภอสังขละบุรี
จากการตรวจค้นพบผู้โดยสารเป็นชายชาวจีน 6 ราย และคนขับเป็นชายชาวเมียนมา ทราบชื่อเพียงนายโจ้ อายุ 40 ปี โดยจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือรวม 25 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง คีย์บอร์ด 2 แป้น และเมาส์ 1 ตัว เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายโจ้ ในความผิดฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขณะที่ชายชาวจีน 4 ราย ถูกดำเนินคดีฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อีก 1 รายถือหนังสือเดินทางไต้หวัน ถูกดำเนินคดีฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต ส่วนชายชาวจีนอีก 1 ราย ถูกแจ้งข้อหาเข้าออกประเทศผิดช่องทางและปลอมแปลงตราประทับเอกสารราชการ
รายงานข่าวระบุว่า กลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวคาดว่าเป็นเครือข่ายจีนเทา ซึ่งกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนฝั่งเมืองพญาตองซู ประเทศ เมียนมา โดยใช้เส้นทางผ่านบริเวณ ด่านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อเตรียมเข้าไปทำงานกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ฝั่งเมียนมาลึกเข้าไปประมาณ 20–30 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป