6 เวียดนามหนีตายแก๊งสแกมเมอร์เขมรวิ่งฝ่าแนวลวดหนามกั้นชายแดนไทย-กัมพูชาให้ น.ย.ตราด จับกุม

ตราด- 6 เวียดนามหนีตายแก๊งสแกมเมอร์เขมรวิ่งฝ่าแนวลวดหนามกั้นพรมแดนบ้านหมอดาเข้าไทย ให้ นย.ตราด ตราดจับดำเนินคดี เผยถูกทารุณนานนับปีจนทนไม่ไหว
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ (18 ก.พ.) พ.ต.อ.มนตรี จินะ ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน ต.ตะกาง อ.เมืองตราด พร้อมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายได้นำตัวชาวเวียดนาม 6 ราย ไปมอบให้กับอัยการจังหวัดตราดเพื่อส่งฟ้องต่อศาลจังหวัด หลังได้รับตัวจากตำรวจตะเวนชายแดนที่ 117 ที่ได้รับมอบตัวมาจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 (เขาล้าน)
หลังเมื่อเย็นวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมาได้มีชาวเวียดนามจำนวน 13 คน พยายามหลบหนีเข้ามาบริเวณแนวลวดหนามกั้นพรมแดนบ้านหมอดา ม. 8 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด เพื่อให้ ทหารนาวิกโยธินตราด ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จับกุม เนื่องจากทนต่อการถูกบังคับจากแก๊งสแกรมเมอร์ไม่ไหว แต่สุดท้ายมีเพียง 6 คนที่วิ่งหนีเข้ามาได้
น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เผยว่าทหารนาวิกโยธินตราด ได้มอบตัวชาวเวียดนามทั้ง 6คนให้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่บ้านท่าเส้นทำการบันทึกการจับกุม ส่วน ซึ่งทหารนาวิกโยธินฯ ดำเนินคดีได้แค่การหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้น ส่วนจะเป็นแกงค์สแกรมเมอร์หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล
จากการสอบสวน นายตรัน ฟูเอ็ก ไท (Tran Phuoc Tai) หนึ่งในผู้หลบหนี บอกว่าพวกตนได้ถูกหลอกให้ไปทำงานกับกลุ่มชาวจีนในหมู่บ้านชาวจีนของประเทศกัมพูชานานกว่า 1 ปี โดยได้เงินเดือนประมาณ 12,400 บาท
แต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ และไม่ได้รับค่าจ้าง พร้อมทั้งถูกทารุณ ทำร้ายร่างกาย และทั้งยังถูกยึดหนังสือเดินทางไว้ จนกระทั่งทนไม่ไหวจึงตัดสินใจวางแผนร่วมกับเพื่อนวิ่งหนีฝ่าแนวลวดหนามออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากทหารนาวิกโยธินฝั่งไทย แต่มีผู้หนีรอดมาได้เพียง 6 คน ส่วนที่เหลือยังสูญหาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าเลื่อน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป