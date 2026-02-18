ระอุหนัก! ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้าลาออก ยันบัตรเลือกตั้งเป็นความลับ-สาวไม่ถึงตัวคนกาแน่ ย้ำ กปน.ลงคะแนนแทนผู้พิการได้

กำแพงเพชร – ระอุหนัก..ผอ.กกต.กำแพงเพชร ถึงกับประกาศเอาเก้าอี้เป็นเดิมพัน ปมความลับบัตรเลือกตั้ง 69 เป็นความลับยันสาวข้อมูลไม่ถึงตัวคนกา-กปน.ลงคะแนนแทนผู้พิการมีกฎหมายรองรับชัด ไม่งั้นพร้อมลาออก เผยปมนับคะแนนใหม่ แม้จำนวนบัตร-ผู้ใช้สิทธิ ตรงกัน แต่นับแล้วขาด 2 คะแนนเท่านั้น
กลายเป็นประเด็นดรามาเดือดบนโลกออนไลน์ เมื่อนายคงยศ บุญรักษ์ ผอ.กกต.จังหวัดกำแพงเพชร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ท้าทายกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการรักษาความลับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรที่เพิ่งผ่านพ้นไป
ด้วยข้อความระบุชัดเจนว่า "ผมขอท้า ใครเจาะระบบความลับบัตรเลือกตั้งกำแพงเพชรได้ว่า บัตรเป็นของใคร เลือกใคร ผมยอมลาออก" เพื่อยืนยันว่าระบบการจัดการบัตรเลือกตั้งนั้นรัดกุมจนไม่มีใครสามารถระบุตัวตนผู้ลงคะแนนได้”
นอกจากนี้ ยังมีการโพสต์ถึงเหล่า "กูรู" ที่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใส โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำเครื่องหมายเองได้ โดยนายคงยศ ระบุว่า เมื่อกฎหมายบอกว่า กปน. ลงคะแนนแทนผู้มีสิทธิได้ และถือเป็นการลงคะแนนโดย ตรง และ ลับ..
จากนั้นทั้งชาวเน็ตและผู้ติดตามสถานการณ์การเมืองต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งที่เห็นด้วยกับความมั่นใจในระบบ และกลุ่มที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร จ.กำแพงเพชร ที่เพิ่งผ่านพ้นไป มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,175 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ 569,706 คน โดยมีประกาศให้จังหวัดกำแพงเพชร มีการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลเทพนคร ขณะนี้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร มีความพร้อมที่จะนับคะแนนใหม่ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้า ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร แต่เพื่อความชัดเจนต้องรอคณะกรรมการเลือกตั้งกลางแจ้งถึงความชัดเจนอีกครั้ง
นายคงยศ บุญรักษ์ ผอ.กกต.จังหวัดกำแพงเพชร ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องทั้ราวงสองประเด็นว่า มีสองมุมมองในสังคม ทั้งมุมมองว่าบัตรจะเข้าไปถึงตัวบุคล รับรู้ข้อมูลส่วนตัว ผลของการที่เขากากบาท จากตัวบาร์โค้ด จากที่ตนโพสต์ดังกล่าวจนเป็นกระแสไม่ได้ต้องการที่จะสร้างกระแส เป็นเพียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่าทุกอย่างเป็นความลับไม่มีทางที่ข้อมูลจะรั่วไหลอย่างแน่นอน และเป็นความลับทางกฎหมายโดยที่มีข้อกฎหมายรองรับว่าปิดผนึกด้วยวิธีการต่างๆ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่นี้ มาจากภาษีของประชาชน ซึ่งเอาตำแหน่ง ผอ.กกต.กำแพงเพชร เป็นประกัน หากมีข้อมูลรั่วไหลออกไปก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป
เรื่องการนับคะแนนใหม่ ทางคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร มีความพร้อมทั้งคนและสถานที่ โดยความชัดเจนต้องรอคณะกรรมการเลือกตั้งกลางถึงความชัดแจนอีกครั้ง ซึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรคาดว่า จะให้สถานที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่นับคะแนนใหม่ ทั้ง 2 หน่วย คือ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลเทพนคร
ส่วนสาเหตุที่ต้องนับคะแนนใหม่ เนื่องจากจำนวนบัตรกับผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกัน แต่พอมานับคะแนนจำนวนบัตรแบบบัญชีรายชื่อขาดไป 2 ใบ เพื่อความโปร่งใส 2 คะแนนก็มีค่าเพราะคือคะแนนเสียงของประชาชน จึงได้มีการนับคะแนนใหม่