ไฟไหม้ป่าโซนใต้เชียงใหม่เริ่มเกิดขึ้นถี่ส่งผลค่าฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน-จนท.ระดมกำลังเฝ้าระวังป้องกันเข้ม

เชียงใหม่ – ฝุ่นควันเชียงใหม่แนวโน้มส่อเกินค่ามาตรฐาน หลังพบเกิดไฟไหม้ป่าถี่ขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโซนใต้ของจังหวัด ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเฝ้าระวังป้องกันต่อเนื่อง
วันนี้ (18 ก.พ.69) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของเชียงใหม่เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตามลำดับ หลังจากที่พบการเกิดไฟไหม้ป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันเพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 74.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 199 จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ขณะที่สถานีตรวจวัดอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผลตรวจวัดคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและเสี่ยงที่จะเกินค่ามาตรฐาน
ด้านนาย กริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ภาพรวมสถานการณ์ยังไม่รุนแรง และสภาพป่ายังคงมีความชื้นอยู่ แต่ในช่วง1 - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มพบการเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมที่มาจะเริ่มจากพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดลำพูนก่อน โดยช่วงนี้สถานการณ์รุนแรงอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ส่วนอุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด นั้น เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ที่มีความสมบูรณ์ และในช่วงหน้าแล้งจะมีใบไม้แห้งร่วงหล่นทับถมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จึงได้มีการเฝ้าระวังในจุดทางเข้าออกของป่า และมีการประกาศปิดป่า พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการจะเข้ามาไปเก็บของป่าจะต้องลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลและจะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยหากเกิดเหตุ ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ยังเพิ่มความเข้มข้นและปรับแผนการลาดตระเวนในพื้นที่ด้วย เน้นจุดที่มักจะเกิดไฟไหม้ป่าซ้ำซาก นอกจากนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วยในการร่วมมือกันสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า เพื่อประโยชน์ของฝ่าย โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะป้องกันให้เกิดไฟไหม้ป่าลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา.