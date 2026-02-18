บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองมาตรฐาน SAN Plus ตอกย้ำความปลอดภัยอาหาร ภายใต้วิถีปกติใหม่

ระยอง - IRPC รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก (SAN Plus) จาก กรมอนามัย สะท้อนความมุ่งมั่นดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
นายภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้ารับเกียรติบัตรรับรองการจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีปกติใหม่ ระดับดีมาก (SAN Plus) จากนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ก .พ. ที่ผ่านมา
สำหรับมาตรฐาน SAN Plus เป็นแนวทางที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการ โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ Sanitation (ความสะอาดถูกสุขลักษณะ) Accountability (ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม) และ Network (การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ) ภายใต้แนวคิด “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ IRPC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงานและประชาชนโดยรอบ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป