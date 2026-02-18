เยอะจัด! ทหารพราน-ตชด.พบกระบะจอดป่าช้ากลางดึก ค้นเจอยาบ้าหลายแสน

เชียงราย - เยอะจัด เหมือนมีทุกหย่อมหญ้า..ทหารพราน ร้อย.ทพ.3104 กองกำลังผาเมือง-ตชด.326 ลาดตระเวนพบกระบะจอดป่าช้ากลางดึกเป็นพิรุธ รุกตรวจค้นพบซุกยาบ้าทั้งบนเบาะ-ใต้เบาะ รวมหลายแสนเม็ด
วันนี้ (18 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ทพ.3104 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด 7 ที่นั่ง สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 252,000 เม็ด เพื่อขยายผลตามกฎหมาย
หลังจากทหารพรานร่วมกับ ร้อย.ตชด.326 ฉก.ตชด.32 ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ติดแม่น้ำโขงเขตหมู่บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
กระทั่งเวลาประมาณ 21.20 น.ที่ผ่านมา (17 ก.พ. 69) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตราไปถึงบริเวณฌาปนสถานบ้านท่าข้าม ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวจอดอยู่ภายในป่าช้าท่าทางต้องสงสัยเพราะเป็นช่วงเวลากลางดึกแล้วจึงไม่น่าจะมีพิธีกรรมใดๆ เจ้าหน้าที่จึงตรวจบริเวณโดยรอบไม่พบบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าของจึงได้ตรวจสอบภายในรถปรากฏว่าที่เบาะหลังคนขับพบบรรทุกกระสอบฟางสีขาวมาจำนวน 1 กระสอบ เมื่อเปิดดูภายในกระสอบพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 82,000 เม็ด
ต่อมาเมื่อเวลา 23.00 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้นำของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่ บก.ร้อย.ทพ.3104 ต.ปอ อ.เวียงแก่น ผลการตรวจสอบพบที่ใต้เบาะนั่งคนขับซุกซ่อนห่อยาบ้าเอาไว้หลายห่อ บรรจุยาบ้าอีกจำนวน 170,000 เม็ด ที่ห่อประทับตรา A สีเขียว รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 252,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแก่น เพื่อขยายผลตามกฎหมายต่อไป