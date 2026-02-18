(คลิป)ยึดข้าวไรซ์เบอร์รีเถื่อนลอบนำเข้าจากฝั่งเพื่อนบ้านหนัก 1 หมื่นกิโลฯ ส่งปลายทาง อ.พิมาย โคราช

มุกดาหาร - นรข.มุกดาหารสนธิกำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่สกัดจับรถบรรทุก 12 ล้อ บรรทุกข้าวไรซ์เบอร์รีหนักร่วม 10,000 กิโลฯ ลักลอบนำเข้าจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ต้องหาที่เป็นคนขับรถบรรทุกสารภาพรับจ้างขนครั้งละ 1 หมื่นบาทส่งปลายทางที่ อ.พิมายโคราช
วันนี้ (18 ก.พ.) นาวาโท โอรส พุทธโค หัวหน้าสถานีมุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ สกัดจับรถบรรทุก 12 ล้อลักลอบขนข้าวไรซ์เบอร์รีจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร บริเวณหน้าวัดสว่าง บ้านแก้ง ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร พร้อมควบคุมตัวผู้ขับขี่และอายัดของกลางเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
การตรวจยึดครั้งนี้นำโดยนายสุริโย พรมสวัสดิ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สนธิกำลังร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.), ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร, ชุดเฉพาะกิจพญานาคราช, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, ตำรวจทางหลวง, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ตำรวจน้ำ ด่านกักกันสัตว์ ด่านประมง และทหารพรานที่ 2105 หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบขนสินค้าเกษตรเลี่ยงภาษี เตรียมกระจายจำหน่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจรถบรรทุกยี่ห้อ ISUZU สีขาว ทะเบียน 70-4682 จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายชำนาญพร เย็นศิริ อายุ 55 ปี ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ขับขี่ จากการตรวจค้นภายในตู้บรรทุกพบกระสอบบรรจุข้าวไรซ์เบอร์รีจำนวน 200 กระสอบ น้ำหนักกระสอบละ 50 กก. รวมน้ำหนัก 10,000 กก.
เบื้องต้นไม่สามารถแสดงใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี หรือเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรได้ เจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดสินค้าและควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
จากการสอบถามผู้ขับขี่ให้การว่า เป็นเพียงผู้รับจ้างขนส่ง รับสินค้าจากพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร ส่งต่อไปยังอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 10,000 บาท ทำมาแล้วหลายครั้ง มาวิ่งรับจ้างเพื่อหาค่างวดรถ และค่าใช้จ่ายในครอบครัว
เบื้องต้นการนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงการเสียอากร เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดโทษทั้งจำคุกและปรับตามมูลค่าสินค้า รวมถึงอาจถูกริบของกลาง หากพบว่ามีเจตนาลักลอบนำเข้า
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะประเมินมูลค่าของกลางอย่างเป็นทางการ ก่อนสรุปสำนวนส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมย้ำว่าการตรวจเข้มดังกล่าวเป็นมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบภาษี กลไกราคาภายในประเทศ และความเป็นธรรมต่อเกษตรกรไทย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายชำนาญพร คนขับรถ พร้อมของกลางส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป