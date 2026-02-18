ส.จ.พิด’โลกทนไม่ไหว! ทะลุกลางปล้อง อบจ.ส่อถลุงงบอีเวนต์ปี 69 กว่า 25 ล้าน-งานโขนคืนเดียว 7.5 ล้าน

พิษณุโลก - ส.จ.เขตเมืองสองแควออกโรงชำแหละ..อบจ.พิษณุโลกส่อถลุงงบอีเวนต์ พบปี 69 ทั้งปีเตรียมไว้กว่า 25 ล้าน เฉพาะงานโขนในวัง คืนเดียว 7.5 ล้าน จนต้องถามคนสองแควชอบดู "โขน" จริงหรือ-ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือไม่ ขณะที่ดนตรีในสวน "ออร์เคสตรา Music" งบ 15 ล้าน กระจุกแค่ตัวเมือง คนรอบนอกอดดู แถมตั้งงบจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางพร้อมชุดบด 23 ล้านบาท-รถตัดหญ้าไหล่ทางคันละ 8 ล้าน
นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมือง เปิดเผยว่า การใช้งบอีเวนต์ปี 69 ของ อบจ.พล. ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนคนพิษณุโลก ไม่ใช่เอามาจากส่วนกลาง ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือไม่ เพราะรวมแล้วใช้เงินมากถึง 25.1 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. งานแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1,500,000 บาท (จากปี 68 จัดเพียงงบ 500,000 บาท)
2. งานจิบกาแฟ แลวัง งบ 1,100,000 บาท จากปี 68 จัดด้วยงบ 1,000,000 บาท และปี 67 จัดด้วยงบ 200,000 บาท
3. งาน Orchestra Music Festival 2026 งบประมาณ 15,000,000 บาท เพิ่งจัดผ่านไปครั้งแรก คนแน่น แทบไม่เห็น เพราะฟรี
ล่าสุด "งานโขนในวัง" ที่จะใช้งบจัดงาน 7,500,000 บาท เตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเย็นวันนี้ (18 ก.พ. 69) เพื่อจัดงานอีก 2 วัน คือ เย็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 69 จัดแสดงโขนในวัง ครั้งที่ 2 จากปี 68 จัดแล้ว แต่งบน้อย
ซึ่งต้องถามว่า ทำไมต้องเพิ่มงบทุกปี แสดงว่าคนพิษณุโลกชอบใช่มั้ย? ก็แน่นอนล่ะ ชอบเพราะฟรี เป็นของใหม่ ไม่เคยดูมาก่อน อบจ.ไม่ได้เก็บตั๋วเข้าชม แต่ถามว่า จำเป็นแค่ไหน!? ถ้าจะจัด ต้องกระจายไปต่างอำเภอ อาทิ อ.เนินมะปราง เนื่องจากมีภูเขาหินอันสวยงาม มีเป้าหมายโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังชัดเจนกว่า และยังกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่มี เพราะถ้างานดีจริง ประชาชนก็ตามไปดูเอง แต่วันนี้กลับเอาเงินภาษีของคนพิษณุโลกทั้งหมดไปจัดให้เฉพาะคนเมือง สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมเข้าไปอีก ถามว่า จัดงานครั้งละ 15 ล้านฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่า ?
ส.จ.นายเศรษฐากล่าวอีกว่า นอกจากงานอีเวนต์ แสงสีเสียงแล้ว งบของ อบจ.ยังจัดไว้แบบอู้ฟู่อีก เช่น ตั้งงบปี 69 เตรียมจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางพร้อมชุดบดจำนวน 23 ล้านบาท งบจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางคันละ 8 ล้านบาท ขณะที่การแจกทุนแก่ผู้ยากจนกว่า 1,000 ทุนนั้น ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไร เพราะถ้ารู้ว่า บ้านใครยากจน ก็พาเขาไปฝึกอาชีพ ส่งเสริมเขา แต่กลับไปแจกเงิน ซึ่งแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอ ไม่ทั่วถึง เพราะคนจนเยอะมาก ทุกคนก็อ้างจนไปหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ ส.จ.เขตอำเภอเมือง ลุกยืนถามกลางห้องประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 69 ต่อหน้าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีสมาชิกสภา (ส.จ.) เข้าร่วมครบองค์ประชุม ส่วนฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายก อบจ.พิษณุโลก โดยนายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าฯ พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมด้วย
ส.จ.เศรษฐาแจงว่า ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบค่าใช้จ่ายการจัดงานที่ใช้ภาษีของประชาชนปี 69 เช่น งาน Orchestra Music Festival 2026 งบประมาณ 15,000,000 บาท งานแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1,500,000 บาท งานจิบกาแฟ แลวัง 1,100,000 บาท และงานโขนในวัง 7,500,000 บาท รวมงบอีเวนต์ทั้งสิ้น 25.1 ล้านบาท อีกทั้งยังไม่นับรวมกับงบประมาณเล็กๆ เช่น งานปีใหม่ม้ง งานชาติพันธุ์-ภูลมโล อีก แต่ผลลัพธ์ออกมาไม่คุ้ม บางงานสถานที่คับแคบ คนแห่ดู มองไม่เห็น ฯลฯ