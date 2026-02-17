xs
“อำนาจ รื่นเริง” กลับตัวขอโอกาสใหม่ บุกสอนมวยเด็กค่าย ภ.ภัทรมวยไทย เกียรติมุสลิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - อดีตแชมป์โลกชาวไทย อำนาจ รื่นเริง พลิกชีวิตขอโอกาสใหม่ หันถ่ายทอดวิชามวยให้เยาวชนในค่าย ภ.ภัทรมวยไทย เกียรติมุสลิม หวังใช้ประสบการณ์บนสังเวียนสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบนเส้นทางชีวิตบทใหม่

เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ ( 17 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ายมวย ภ.ภัทรมวยไทย เกียรติมุสลิม หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังทราบว่า อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกชาวไทย ได้เดินทางมาถ่ายทอดวิชามวยให้กับเด็กและเยาวชนภายในค่าย

จากการลงพื้นที่พบว่า อดีตแชมป์โลกกำลังล่อเป้าและสอนทักษะการชกมวย ทั้งเชิงมวยและแม่ไม้มวยไทยให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่น แตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว

นางสาวทิพวัน ปานทอง เจ้าของค่ายมวย เปิดเผยว่า อำนาจเป็นคนในพื้นที่และมักเดินผ่านหน้าค่ายอยู่เป็นประจำ ตนจึงชักชวนให้มาช่วยสอนมวยเด็กๆ ซึ่งเจ้าตัวตอบรับและเดินทางมาสอนอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้ว โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

“รู้สึกยินดีมากที่มีอดีตแชมป์โลกมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้เด็กๆ หวังว่าเขาจะกลับตัวกลับใจ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้” เจ้าของค่ายกล่าว

ด้านอำนาจ รื่นเริง เผยว่า ตนเองต้องการกลับตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ หลังประสบปัญหาชีวิตและครอบครัวแตกแยกจนเกิดความเครียดและสร้างปัญหาในอดีต ปัจจุบันตั้งใจถ่ายทอดวิชามวยให้กับเยาวชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

“ผมอยากขอโอกาสจากผู้ใหญ่ในวงการมวย อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด ขอโทษแฟนมวยชาวไทยทุกคนสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมา” อำนาจกล่าว

ทั้งนี้ การกลับมาทำหน้าที่ครูมวยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอดีตแชมป์โลก ที่หวังใช้ประสบการณ์บนสังเวียนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน พร้อมพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางชีวิตบทใหม่อีกครั้ง










