โดนข้อหาพยายามฆ่า จนท.ซ้ำ!ทาสยาคลั่งยิงใส่ ตร.ก่อนโดนล้อมจับพร้อมปืน-กระสุนเพียบ

เชียงราย - โดนทั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ กับอีกสารพัดยาวเป็นหางว่าว..ทาสยาหนุ่มเวียงเชียงรุ้ง เสพยาบ้า 5 เม็ด เกิดคลั่ง พอ ตร.พยายามเข้าระงับเหตุ กลับทิ้ง จยย.วิ่งหนีไม่พอ ยิงปืนใส่ ตร.ซ้ำ เดชะบุญกระสุนไม่โดน ก่อนระดมกำลังล้อมจับคาบ้านพร้อมปืนกระสุนเพียบ
เย็นวันนี้ (17 ก.พ.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.สีหนาท นิลสุข ผกก.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สั่งการให้ พ.ต.ท..ยุทธกร ธรรมวงค์ รอง ผกก.สส.สภ.เวียงเชยงรุ้ง นำชุดสืบสวน ชุดสายตรวจและชุดจราจร เข้าระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งคล้ายเมายาเสพติดบนถนนสายบ้านป่าเลา-บ้านร่องหวาย หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบนายทินหรือเอ็กซ์ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน อยู่บนถนนสายดังกล่าวลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้ง จึงได้แสดงตัวให้หยุดรถ แต่ปรากฎว่านายทินได้ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วได้วิ่งหลบหนีไปทางบ่อดินบ้านใหม่มหาวัน หมู่ 12 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
เจ้าหน้าที่จึงวิ่งติดตามไป แต่นายทินได้ใช้อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 11 มม.ยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวน 1 นัด โชคดีกระสุนไม่ถูกเจ้าหน้าที่ ขณะที่นายทินได้วิ่งหลบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังปิดล้อมบ้านเอาไว้พร้อมประสานบิดาและญาติให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้นายทินยอมมอบตัว แต่นายทินก็ยังไม่ยินยอม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้การเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.บุกเข้าไปตรวจค้นและเข้าประชิดตัวจนนายทินยินยอมให้จับกุมตัวด้วยดี
ผลการตรวจค้นในห้องพบพกยาบ้าสีส้มจำนวน 93 เม็ดและสีเขียว จำนวน 2 เม็ด รวมเป็นยาบ้าจำนวน 95 เม็ด,อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 11 มม. แบบไทยประดิษฐ์ ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียนที่ใช้ยิงเจ้าหน้าที่จำนวน 1 กระบอก,เครื่องกระสุนปืน ขนาด 11 มม.จำนวน 1 นัดบรรจุอยู่ภายในรังเพลิงของอาวุธปืนดังกล่าว และเครื่องกระสุนปืนขนาด 11 มม. จำนวน 5 นัด บรรจุอยู่ในแม็กกาซีน
สอบสวนเบื้องต้นนายทินให้การว่า เพิ่งเสพยาบ้ามาเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด เมื่อสอบถามก็ให้การว่าได้ยาบ้าจากนายจะตู ชาว ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย มาจำนวน 100 เม็ด จากนั้นนำมาเสพยาบ้า 5 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ "มียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืน ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร ,ยิงอาวุธปืน ในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร ,ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่,พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่,บุกรุกเคหสถาน ในเวลากลางวัน ,เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดฯ และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท1 จากนั้นนำตัวนายทินพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย.