เผยปฏิบัติการแกะรอย-ดักจับรถดูดส้วมซุกยา 84 กระสอบกว่า 8 ล้านเม็ด รวบชาวอุตรดิตถ์คนขนแลกครึ่งล้าน

อุทัยธานี – เหม็นทุกเม็ดจริง..เผยปฏิบัติการสกัดรถดูดส้วม ขนยาล็อตใหญ่ 8,394,000 เม็ด คา ทล.333 บ้านไร่ เมืองอุทัยฯ หลังสายลับชี้เป้ามาชัด-ระบบอ่านป้ายทะเบียนตรวจเจอ จนท.แกะรอยก่อนดักจับ-ค้นเจอยาบ้า 84 กระสอบ ซุกถังท้ายรถกลางกลิ่นคลุ้ง พร้อมคนขับชาวอุตรดิตถ์ สารภาพรับจ้างขนจากเชียงรายลงใต้แลกเงินครึ่งล้าน
วันนี้(17 ก.พ.69) พล.ต.ต.วิทัศน์ บริรักษ์ ผบก.สกส. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมบูรณ์ ทองลอย รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.อังคาร อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.บ้านไร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 6 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด และตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี แถลงผลการจับกุมรถบรรทุกกำจัดสิ่งปฏิกูลดัดแปลง ลักลอบซุกซ่อนยาบ้าได้บนทางหลวงหมายเลข 333 อ.บ้านไร่ จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
ปฏิบัติการสกัดยาบ้าล็อตนี้ เกิดขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.สกส. ได้รับแจ้งจากสายลับเมื่อ 15 ก.พ.ว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยใช้รถบรรทุกชนิดกำจัดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 70-4538 บุรีรัมย์ เป็นพาหนะอำพราง ซุกซ่อนยาเสพติดในถังบรรทุกสิ่งปฏิกูล เตรียมลำเลียงส่งลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้
ต่อมาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.22 น. ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (LPR) ตรวจพบรถยนต์เป้าหมายผ่านจุดตรวจแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มุ่งหน้าเข้าพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด กระทั่งเวลาประมาณ 12.30 น. ได้แสดงตัวเรียกตรวจบริเวณทางหลวงหมายเลข 333 (บ้านไร่–ด่านช้าง) กม.88 ตรงข้ามหน้าที่ทำการสายตรวจศิลาทอง หมู่ 12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) จำนวน 84 กระสอบ รวมประมาณ 8,394,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในถังดัดแปลงท้ายรถบรรทุก จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือ นายวุฒิชัย อายุ 39 ปี ชาว ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไป” พร้อมแจ้งสิทธิให้ทราบ
ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับยาเสพติดจากพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อนำไปส่งมอบให้ลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะได้รับค่าจ้างรวม 500,000 บาท และได้รับเงินล่วงหน้าแล้ว 100,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปจัดทำบันทึกการจับกุมที่ด่านตรวจยานพาหนะพยุหะคีรี ก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไป