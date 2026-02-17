แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ประกาศปิดซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงข้างที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา - แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา เตรียมปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง (สะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร) ข้างที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์ เพื่อทำการซ่อมแซมเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.นี้ หลังแบกน้ำหนักเกินจนพื้นสะพานทรุด โครงสร้างสะเทือน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.) แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา จะทำการปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง (สะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร) ข้างที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงชนบท ฉช.3005 จากฝั่ง ต.สนามจันทร์ มายังถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3304 ฝั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างสะพานที่ชำรุดแตกร้าวบริเวณคานรับน้ำหนักเหนือหัวเสาตอม่อ และพื้นผิวการจราจรบนสะพาน
ตามสัญญาเลขที่ ขทช.ฉช.19/2569 ลงวันที่ 7 ม.ค.2569 โดยมีกำหนดเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 8 ม.ค.69 สิ้นสุดสัญญา 6 มิ.ย.69 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 150 วันด้วยงบประมาณ 9,995,000 บาท
โดยมีกิจการค้าร่วม 253 เป็นผู้รับจ้าง และได้มีการประกาศปิดการใช้สะพานข้ามแม่น้ำแห่งนี้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามไปมาได้ระหว่างวันที่ 18 ก.พ.- 15 พ.ค.69 มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์ ไม่สามารถเดินทางข้ามมายังฝั่ง อ.บ้านโพธิ์ ด้วยยานพาหนะทางบกได้
ส่วนประชาชนจากฝั่ง อ.บ้านโพธิ์ ก็จะไม่สามารถเดินทางข้ามไปยังฝั่ง ต.สนามจันทร์ ได้เช่นเดียวกันและจะต้องเดินทางอ้อมเข้าไปยังเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา ผ่านถนนสาย 315 ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม เพื่อกลับเข้ามาสู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำบางปะกงกับ อ.บ้านโพธิ์ รวมระยะทาง 26.1 กิโลเมตร
หรือหากเป็นการเดินทางจากตัว อ.บ้านโพธิ์ ไปยังปากทางสามแยกหัวเนินจะมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นถึง 20.4 กิโลเมตร ซึ่งชาว อ.บ้านโพธิ์ ที่ต้องเดินทางไปทำงาน ค้าขาย หรือไปโรงเรียน รวมถึงไปติดต่อราชการในตัวอำเภอ จะต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินทางให้เร็วขึ้น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามักได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งเรื่องการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของรถบรรทุกขนาดใหญ่บนสะพานดังกล่าวที่รับน้ำหนักได้เพียง 25 ตัน ตามป้ายควบคุมน้ำหนักที่เคยถูกนำมาติดตั้งไว้ก่อนขึ้นสะพาน แต่ก็ไม่เคยมีการเข้มงวดกวดขันจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ในวันนี้ต้องปิดสะพานเพื่อซ่อมแซม สร้างความเดือดร้อนด้านการสัญจรให้กับประชาชน