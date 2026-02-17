ตำรวจขอนแก่นตั้งรางวัล 1 แสนบาท นำจับคนร้ายก่อเหตุชิงทอง 26 บาท ล่าสุดยังหนีลอยนวล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจจังหวัดขอนแก่น ตั้งรางวัลนำจับกว่า 100,000 บาท ให้ผู้แจ้งเบาะแสจับกุมคนร้าย ก่อเหตุชิงทอง 26 บาท จากร้านทองกรุงเทพเยาวราช พื้นที่ต.บ้านทุ่ม เบื้องต้นทีมสืบสวนปูพรมเร่งล่า แต่คนร้ายยังคงหลบหนีลอยนวล
ความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ ภายในร้านทองห้างทองกรุงเทพเยาวชราช ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อนคนร้ายจะได้สร้อยคอทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 26 บาท มูลค่า 1.9 ล้านบาทเศษ หลบหนีลอยนวล โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 14.07 น. เมื่อวันที่ 15 ก.พ.69ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกประชุมทีมสืบสวนทั้ง สืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านฝาง และยังสนธิกำลังชุดสืบสวนจาก 3 สภ.เขตรอยต่อเข้าร่วมปูพรมเร่งไล่ล่าคนร้าย
ประกอบด้วย สภ.พระยืน สภ.ท่าพระ และสภ.บ้านฝาง โดยพบว่าคนร้ายก่อเหตุแล้วมุ่งหน้าไปทางบ้านเหล่าโพนทอง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งจุดดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางไปได้ทั้ง 3 อำเภอ ทำให้ต้องระดมตำรวจปูพรมในการติดตามตัวคนร้าย
นอกจากนี้ทางตำรวจภูธรภาค 4 ได้ตั้งรางวัลนำจับเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท กับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เดชะเรืองศิลป์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด 064-5215874, พ.ต.ท.ชนธรรม นิลทมร รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด 092-9655353 และ 191 ได้ทันที ซึ่งทางตำรวจจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ